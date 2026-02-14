יום שבת, 14.02.2026 שעה 21:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2342-2722מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

מעמדו של האדיה מתערער, עלול לסיים את תפקידו

אחרי ה-4:0 לנתניה והמשך הקריסה הטוטאלית, מאמן בני ריינה עלול לסיים את תפקידו במועדון. ייתכן ויהיה ניסיון להחזיר את מימר, אם יעזוב את סכנין

|
אדהאם האדיה (חג'אג' רחאל)
אדהאם האדיה (חג'אג' רחאל)

אחרי התבוסה הקשה 4:0 למכבי נתניה מוקדם יותר הערב (שבת) מעמדו של מאמן בני ריינה, האדם האדיה, מתערער ועל פי גורמים בקבוצה הצפונית המאמן עלול לסיים את תפקידו במועדון.

עוד נודע כי במידה ששרון מימר אכן יסיים את דרכו בבני סכנין, בריינה ינסו להחזירו.

כאמור, אחרי התבוסה ליהלומים, בקבוצה מודעים למצב הקשה בטבלה ולעובדה שהאדיה, למרות החיזוקים האחרונים בינואר, לא מצליח לאושש את הקבוצה שנחלה תבוסה קשה ונוספת, שסיבכה עוד יותר את מצבה עמוק עמוק בתחתית ליגת העל.

כזכור, מאמן הקבוצה הצפונית הגיע כמחליפו של סלובדן דראפיץ' אחרי שעזב את מכבי כפר קאסם מהליגה הלאומית.

קריסה טוטאלית מאז ה-0:1 על הפועל חיפה

ריינה נמצאת במגמת התרסקות ומאז אותו 0:1 על הפועל חיפה, הקבוצה ברצף הפסדים של 4 משחקים, כולל אחד בגביע המדינה, כשבסך הכל היא ספגה 13 שערים ולא הבקיעה אפילו שער אחד.

