מעמדו של האדיה מתערער, עלול לסיים את תפקידו

אחרי התבוסה הקשה 4:0 למכבי נתניה מוקדם יותר הערב (שבת) מעמדו של מאמן בני ריינה, האדם האדיה, מתערער ועל פי גורמים בקבוצה הצפונית המאמן עלול לסיים את תפקידו במועדון.

עוד נודע כי במידה ששרון מימר אכן יסיים את דרכו בבני סכנין, בריינה ינסו להחזירו.

כאמור, אחרי התבוסה ליהלומים, בקבוצה מודעים למצב הקשה בטבלה ולעובדה שהאדיה, למרות החיזוקים האחרונים בינואר, לא מצליח לאושש את הקבוצה שנחלה תבוסה קשה ונוספת, שסיבכה עוד יותר את מצבה עמוק עמוק בתחתית ליגת העל.

כזכור, מאמן הקבוצה הצפונית הגיע כמחליפו של סלובדן דראפיץ' אחרי שעזב את מכבי כפר קאסם מהליגה הלאומית.

קריסה טוטאלית מאז ה-0:1 על הפועל חיפה

ריינה נמצאת במגמת התרסקות ומאז אותו 0:1 על הפועל חיפה, הקבוצה ברצף הפסדים של 4 משחקים, כולל אחד בגביע המדינה, כשבסך הכל היא ספגה 13 שערים ולא הבקיעה אפילו שער אחד.