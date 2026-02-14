בלתי מנוצחת: מכבי חיפה עם 1:2 על מכבי נתניה

ברקע פגרת ליגת העל לנוער וליגת נערים א’ על, המחזור ה-22 בפלייאוף העליון וכך גם המחזור ה-23 בפלייאוף התחתון בליגת נערים ב’ על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2010, התקיימו כסדרם. ברקע ניצחונה של הפועל תל אביב, 1:6 על מכבי תל אביב, מכבי חיפה שמרה על המקום הראשון לאחר 1:2 על מכבי נתניה.

| הפלייאוף העליון, מחזור 22



| מכבי נתניה – מכבי חיפה 2:1

שחקניו של אליעזר בן אהרון חולמים בענק על צלחת האליפות. אבל עד אז, יש עוד הרבה משחקים, כך שנחישות ודבקות במטרה, לצד אמונה וכדורגל חיובי, הם ההווה. הירוקים טרם הפסידו העונה וגם מול נתניה היו עדיפים, למרות שער השוויון של הלל קוז’וק, בנו של רן, מאמן הפועל באר שבע. רוי רמלר ואריאל דורה הבקיעו לירוקים והחזירו את החבר’ה צפונה בחיוך.

| הפועל פתח תקווה – הפועל רעננה 1:0

הניצחון ה-10 העונה לקבוצתו של ניב אוזן קבע שרעננה חולפת על פני פתח תקווה בטבלה בשתי נקודות. למרות הניצחון, רעננה נשארה כקבוצה שספגה הכי הרבה שערים בפלייאוף העליון (33). הפועל פתח תקווה סופרת הפסד 10 העונה. את השער היחיד במשחק הבקיע איתי בן ציון בדקה ה-34. בשנתיים בהן משחק בן ציון ברעננה, מדובר בשער ליגה ראשון שלו.

| מכבי פתח תקווה – הפועל חדרה (15/02, מכבי סינתטי פתח תקווה, 19:15)

| הפלייאוף התחתון, מחזור 23



| בית”ר ירושלים – הפועל ראשון לציון 1:1

תוצאת תיקו בין שתי קבוצות ממרכז הפלייאוף התחתון, שאינן נמצאות בסכנת ירידה ודי קרובות לחלקן העליון דווקא. לאחר 65 דקות משחק מאופסות, שי אמבאו, הכישרון הבית”רי, לו כבר 10 שערים בכל המסגרות העונה, קבע 0:1. בדקה ה-81, עם כניסת הקבוצות לזמן פציעות, רותם ארליך השווה את התוצאה ל-1:1, בשער ראשון העונה, כשבעונה החולפת סיים עם 29 שערים.

| בני יהודה ת”א – מ.כ נהלל יזרעאל 0:2

הניצחון ה-11 שמשאיר את הכתומים משכונת התקווה בתל אביב ראשונים בטבלת הפלייאוף התחתון (מקום תשיעי) עם 36 נקודות. נהלל יזרעאל היא אחת משתי קבוצות הפלייאוף התחתון שספגו הכי הרבה הפסדים העונה. המקומיים של אביב ריין שיחקו החל מהדקה ה-25 ב-10 שחקנים, נוכח הרחקתו של רואי ארנטל. לכתומים הבקיעו אדם דנה וליאל אזולאי.

| הפועל קריית שמונה – מ.ס אשדוד 0:0

משחק חמישי העונה שקריית שמונה לא סופגת, בזמן שמאזנה השלילי עומד על 65:17, כשלפחות היא לא הקבוצה שספגה הכי הרבה שערים, הרי שזו הפועל רמת גן, מהמקום האחרון, שהפסידה היום 5:2. בסיבוב הראשון, במסגרת המחזור הראשון, קריית שמונה ניצחה 0:1 את אשדוד. אם כן, כבר פעמיים העונה שקריית שמונה לא סופגת מאשדוד.

| הפועל רמת גן – הפועל ירושלים 5:2

האורדונים נשארים להם במקום האחרון שמוביל לליגת המשנה בתום העונה, עם הפסד 16 במספר ותשע נקודות בלבד. הירושלמים של בר כהן היו עדיפים וחזרו הביתה עם מלוא הנקודות, בזכות שערים של יאבסרה וונדמו (צמד), איתי צמח, יהונתן ג’מו ושון מיירין. למקומיים הבקיעו ליאם גלעדי ויאיר גמזו.

הפועל ניר רמת השרון – הפועל באר שבע (16/02, הסינתטי רמת השרון, 18:15)

למי שפספס, אלו הן תוצאות המחזור ה-22 שהושגו במסגרת הפלייאוף התחתון בליגת נערים ב’ על, בין התאריכים 04-09/02:

הפועל באר שבע – הפועל קריית שמונה 1:4

הפועל ראשון לציון – בני יהודה ת”א 0:1, מ.ס אשדוד – הפועל ירושלים 3:1

בית”ר ירושלים – הפועל רמת גן 0:0

מ.כ נהלל יזרעאל – הפועל ניר רמת השרון 1:0.