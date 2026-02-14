נערים ב': הרצליה הנחילה הפסד בכורה למוליכה

המשחק המרכזי של המחזור ה-22 במחוז הדרומי של הליגה הארצית בשנתון נערים ב', הפגיש אחה"צ במגרש הסינטטי בכפר סבא את מוליכת הטבלה - הפועל כפר סבא ואת סגניתה - מכבי הרצליה. הפער בין הקבוצות עמד על 12 נקודות טרם המשחק, כשמאזנה של כפר סבא לאחר 20 משחקי ליגה היה נטול הפסדים ועמד על קרוב למאה אחוזי הצלחה, בזכות 19 ניצחונות ותוצאת תיקו אחת במאזנה - 0:0 לפני שני מחזורים במשחק הביתי מול בית"ר טוברוק נתניה, השלישית בטבלה. מכבי הרצליה, שבסיבוב הראשון הפסידה בביתה 3:0 להפועל כפר סבא, הגיעה מוכנה ונחושה למשחק דרבי השרון וחזרה לביתה עם כל הקופה, בזכות ניצחון 0:1.

במשחק מרתק, שאמנם לא הניב הרבה שערים, עם יוזמה התקפית משני הצדדים, נהנתה הקבוצה האורחת ממשחק הגנה טוב ויכולת מצוינת של השוער, גיא ג'רבי, שהצליח להדוף שתי בעיטות מסוכנות לעבר שערו.

שחקני מכבי הרצליה הגיעו ממוקדים (יקי גיל)

בדקה ה-57 מכבי הרצליה לעשות את ההבדל, הגבהה מהאגף של אלון יבנאי יצרה ערבוביה ברחבה, במהלכה יהונתן חבורה, שהרבה לכבוש בשמשון ת"א ועבר לאחרונה להרצליה, בעט לקורה, אך על הכדור החוזר השתלט אדם שער, שעלה כמחליף ארבע דקות קודם לכן, שער בקור רוח בעט לרשת והעלה את הרצליה ליתרון 0:1, שעליו הצליחה לשמור עד לסיום המשחק, למרות היוזמה ההתקפית המוגברת של הפועל כפר סבא.

מאבק בין שחקני הרצליה לכפ"ס (יקי גיל)

בסיום, ניצחון 0:1 למכבי הרצליה, שרחוקה כעת תשע נקודות מהפועל כפר סבא. הרצליה מדורגת במקום השני, המוביל למשחקי המבחן על העליה לליגת העל. הקבוצה מקדימה בשבע נקודות ומשחק חסר את בית"ר טוברוק נתניה, ששבה ממשחק החוץ מול נועלת הטבלה, הכח עמידר ר"ג, עם ניצחון 0:2, בזכות שערים שכבשו: שי רוזן (33) ואורי פרץ (48).

אור יוסף, מאמן מכבי הרצליה, סיכם: "משחק מאוד קשה שיחקנו מול קבוצה חזקה שלא הפסידה העונה. לאורך כל המשחק באמת שזה היה צמוד. לכל קבוצה היו רגעי מומנטום משלה. אני שמח שהחבר׳ה שלי ידעו לנצל את המומנט שלנו, נלחמו לאורך כל המשחק, הגיעו למצבי הבקעה וידעו לכבוש וגם להגן על השער. למדנו את כפר סבא, צפינו במשחקים שלהם וידענו לקראת מה אנחנו מגיעים. היינו ממושמעים טקטית בצורה יוצאת מן הכלל, נלחמנו על כל כדור.

אמרתי לשחקנים שלי לפני המשחק, שמי שתרצה יותר - תנצח. אני שמח שככה היה. אנחנו עוברים עונה מצוינת משחקים כדורגל מצוין ומנסים להשתפר משבוע לשבוע ובעזרת השם נעמוד במטרות שלנו העונה - לעלות ליגה, גם אם זה יהיה דרך המקום השני".

עומרי לייזר, מאמן הפועל כפר סבא, אמר בסיום: "אני גאה מאד בשחקנים שלי על המשחק הגענו טובים מאוד, שיחקנו כדורגל חיובי, היינו שם בכל מאבק. המשחק שאנחנו כל כך אוהבים לא תמיד מתגמל - וזה מה שיפה בו. אנחנו נמשיך לעבוד קשה, כדי לעמוד במטרה שלנו".