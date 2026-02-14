יום שבת, 14.02.2026 שעה 21:20
ליגה סעודית 25-26
5318-5521אל הילאל1
5014-4021אל אהלי2
4918-5120אל נאסר3
4719-4621אל קאדיסיה4
3924-3821אל טאאוון5
3726-3621אל איתיחאד6
3532-3021אל אטיפאק7
2830-2621ניאום8
2733-4021אל חאליג'9
2435-2620אל פאתח10
2438-2221אל חאזם11
2335-2321אל פייחה12
1937-2721אל חולוד13
1931-2121אל שבאב14
1536-1621דאמאק15
1341-1921אל ריאד16
1043-1621אל אחדוד17
842-2021אל נג'מה18

אחרי הסערה ושחזר ישירות ל-11: רונאלדו כבש

הפנומן הפורטוגלי שב מהחרם שלו בעקבות סאגת ההעברות והעלה את אל נאסר ליתרון כבר בדקה ה-18 מבישול של סאדיו מאנה. שערו ה-962 במרדף לגול ה-1,000

סערה גדולה הייתה בתקופה האחרונה בליגה הסעודית בעקבות המחאה של כריסטיאנו רונאלדו, שסירב לשחק במדי אל נאסר בגלל כל נושא ההעברות בליגה והחוסר בחיזוק של הקבוצה. בינתיים, האירוע מאחורי הפורטוגלי והוא חזר היום (שבת) לשחק עם קבוצתו.

הכוכב שב ישירות אל ההרכב הפותח של אל נאסר ורק כעבור 18 דקות הראה שאת החדות הוא לא איבד, כשהעלה את הצהובים-כחולים ל-0:1 נגד אל פאתח. סאדיו מאנה להטט בצד שמאל, הלך לכיוון הקו והעביר רוחב, רונאלדו חיכה ועם רגל ימין בנגיעה בעט לרשת.

זה היה הגול ה-962 של הפנומן הפורטוגלי בקריירה, כאשר המרדף ל-1,000 נמשך. לפני המפגש אל נאסר הייתה עם 49 נקודות, כאשר אל הילאל המוליכה עם 53 ואם CR7 והחברים שלו יאספו שלוש נקודות הם יצמקו את הפער לנקודה אחת בלבד במרוץ האליפות.

