לומד את היריבות: דיילה הגיע לאשדוד נגד ב"ש

רוני דיילה לא נמצא הרבה זמן בישראל, אבל את השינוי במכבי תל אביב היא ללא ספק הצליח לעשות כאשר קבוצתו מושלמת תחתיו עם שלושה ניצחונות בשלושה משחקים, כשהיא כבשה רביעייה, חמישייה ועוד רביעייה. בינתיים, הוא לא מוריד רגל מהגז ומנסה ללמוד את הליגה.

לפני יומיים הוא הגיע למפגש של מכבי תל אביב בכדורסל נגד באיירן מינכן, בניצחון הדרמטי והגדול של הצהובים על הגרמנים, והיום (שבת) הוא הגיע למשחק נוסף, הפעם בכדורגל, והפעם במטרה מקצועית. הנורבגי תועד במפגש באצטדיון הי”א בין מ.ס אשדוד להפועל באר שבע.

רוני דיילה (ראובן שוורץ)

במחזור הקרוב דיילה ומכבי תל אביב יפגשו את בית”ר במפגש ענק בטדי, אבל לאחר מכן האלופה תפגוש את אשדוד ועד לסיום העונה הסדירה יש לה גם מפגש נגד הפועל באר שבע, ולכן המאמן הנורבגי כנראה בא ללמוד קצת את היריבות שמחכות לה בהמשך הדרך.