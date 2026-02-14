יום שבת, 14.02.2026 שעה 21:20
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2342-2722מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

לומד את היריבות: דיילה הגיע לאשדוד נגד ב"ש

אחרי שהגיע למפגש של מכבי ת"א ביורוליג, הפעם הנורבגי בא מסיבות מקצועיות והגיע למשחק בין שתי יריבות שהוא פוגש בחודש הקרוב. צפו בתמונות מהי"א

|
רוני דיילה (ראובן שוורץ)
רוני דיילה (ראובן שוורץ)

רוני דיילה לא נמצא הרבה זמן בישראל, אבל את השינוי במכבי תל אביב היא ללא ספק הצליח לעשות כאשר קבוצתו מושלמת תחתיו עם שלושה ניצחונות בשלושה משחקים, כשהיא כבשה רביעייה, חמישייה ועוד רביעייה. בינתיים, הוא לא מוריד רגל מהגז ומנסה ללמוד את הליגה.

לפני יומיים הוא הגיע למפגש של מכבי תל אביב בכדורסל נגד באיירן מינכן, בניצחון הדרמטי והגדול של הצהובים על הגרמנים, והיום (שבת) הוא הגיע למשחק נוסף, הפעם בכדורגל, והפעם במטרה מקצועית. הנורבגי תועד במפגש באצטדיון הי”א בין מ.ס אשדוד להפועל באר שבע.

רוני דיילה (ראובן שוורץ)רוני דיילה (ראובן שוורץ)

במחזור הקרוב דיילה ומכבי תל אביב יפגשו את בית”ר במפגש ענק בטדי, אבל לאחר מכן האלופה תפגוש את אשדוד ועד לסיום העונה הסדירה יש לה גם מפגש נגד הפועל באר שבע, ולכן המאמן הנורבגי כנראה בא ללמוד קצת את היריבות שמחכות לה בהמשך הדרך.

