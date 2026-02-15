קטש מול יונתן אלון: משחק שאין ממנו דרך חזרה

חצי גמר גביע המדינה יפגיש הערב (ראשון, 20:45) בין מי שזכתה בשנה שעברה לבין הפיינליסטית מהשנה, כאשר כל המפגשים האחרונים ביניהם סיפקו תצוגות תכלית בכל אספקט אפשרי, מרמת הביצוע דרך ניהול המשחק של המאמנים, שאין כל ספק שהיום הם עומדים בחוד החנית של המאמנים הישראלים, ולא בכדי.

כבר שנים שעודד קטש נחשב לאחד כזה ובאירופה הוא גם עשה לעצמו שם. יונתן אלון בשנתיים האחרונות פרץ גם כן לתודעה האירופית כאשר העונה קבוצתו, לפחות בתום שלב הבתים הראשון ביורוקאפ, היא הטובה ביותר מבחינה מספרית במפעל בו היא מתחרה.

המפגשים בין המאמנים שנמצאים ביחסים מצוינים הפכו ללא פחות ממשחקי שחמט של סגנונות מנוגדים, ואם תרצו לפשט את זה אפילו יותר הרי שהדרך הכי טובה לתאר זאת היא הדרך השונה להגיע למטרת העל - הניצחון. מכבי תל אביב אוהבת לשחק מהר, התנועה שלה מרהיבה והיא יודעת להעניש, כשמנגד ירושלים גם יודעת לרוץ ולהעניש, אך תחום המומחיות שלה הוא להרביץ, משמע הגנה לוחצת והאטת הקצב, ולשם כל אחת מהקבוצות תכוון.

עודד קטש (רועי כפיר)

בשונה מהשנים האחרונות ובטח לפי ההצהרות העונה, הירושלמים לא פוחדים מהמילה פייבוריטים, ולפחות על פי התוצאות מתחילת העונה הם בהחלט מצדיקים זאת. שתי הקבוצות מגיעות פצועות, של מי מהותיות יותר ושל למי פחות לזה עוד נגיע, אך חזרה לצמד המאמנים, שמביאים עימם גם קסם מסוים.

שניהם לא מתביישים להרעיף אהבה על השחקנים שלהם, שבתורם מרעיפים אותה בחזרה. הם לעולם לא יוצאים בפומבי כנגדם, מחמיאים כשאפשר ואם אפשר אז צריך, וגם חייב, ואם עשו טעות הם גם יודו בה.

דו קרב נהדר על הקווים

קטש מבחינתו הוא מאמן שכאשר הקבוצות שלו מתחברות הן משחקות אולי את הכדורסל הכי מסוכן שיש, הריווח לצד התנועה ללא כדור, החופש שניתן לגארדים לצד דרגת האמנות הבלתי נתפסת של השורט רול, הביאה לא מעט שחקנים לכדי פריחה, ולשורה התחתונה הכי חשובה מבחינתה של כל קבוצה - ליצור שלם שגדול מסך חלקיו. אם הקבוצה בנויה נהדר אז השלם החדש גדול בהרבה מהשלם שנבנה, כלומר מיצוי פוטנציאל כמעט אופטימלי.

שחקני מכבי תל אביב עם עודד קטש (רועי כפיר)

אלון גאון בעצמו, רמת הביצוע של חניכיו גבוהה מאוד ואל תטעו מכך שקבוצתו הפסידה ביורוקאפ בשלושה מתוך ארבעת משחקיה האחרונים, היות וכשמדובר במשחקים סופר חשובים התוצאות היו בצד הירושלמי, וכשהיה צריך לשלוף תרגיל בפסק זמן ברמת ביצוע פנומנלית התוצאה הייתה ברורה. הקבוצה מהבירה תלויה לא מעט בכוכב הבלתי מעורער שלה ג׳ארד הארפר, רק שהעונה משלימים אותו קשיוס ווינסטון וקאדין קרינגטון כישראלי.

כאן מדובר בחתיכת תוספת כוח, וכשמוסיפים למשוואה את רועי הובר ואת שחקן ההגנה הכי טוב של הקבוצה הלא הוא יובל זוסמן, אז מתקבלות המון אפשרויות עבור הירושלמים, שכבר ניצחו את מכבי תל אביב פעמיים בקדם העונה - בגמר הגביע החברתי ובחצי גמר גביע ווינר, בו זכתה קבוצתו של אלון.

יונתן אלון (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב מכוונת למשחק מהיר, אך המהירות היא של הארפר. הירושלמים מסוגלים לשחק במספר סגנונות בגלל הוורסטיליות של הקו הקדמי, אך יתרון הסייז היה עד חמישי האחרון של מכבי תל אביב. אין ספק שהיתרון בקו האחורי השתנה לאחר פציעתו של גבריאל ׳איפה׳ לונדברג.

החיסורים ישפיעו

שתי הקבוצות כאמור חסרות שחקנים, אך החיסורים של הצהובים מהותיים הרבה יותר, היות ולונדברג היה זה שאיזן את כל העסק בקו האחורי, והוא הוסיף סייז ואגרסיביות שעזרה הגנתית לקטש ואפשרה בהתקפה גם להוריד עומס מג׳ימי קלארק ותמיר בלאט. השניים נמצאים בתקופה נהדרת והיכולות שלהם להשפיע על המשחק פשוט פנטסטית.

הצהובים מינוס לונדברג, טי ג'יי ליף וכמובן שלוני ווקר, שעדיין לא שיחק מאז המחזור ה-19 של היורוליג ומעלה תהיות באשר להאם שווה בכלל לקחת הימור, במידה והוא כשיר למשחק. בטווח הרחוק יותר החזרה שלו שוב תאזן את הקבוצה מעט יותר, אך מצבה של מכבי תל אביב מהבחינה הזו לא בדיוק אידיאלי. מה שכן, דווקא הפציעה של לונדברג תאפשר לג׳ף דאוטין הזדמנות להיכנס מחדש לעניינים, אך ברור שאף מאמן לא היה רוצה להגיע לסיטואציה שבה דווקא במשחק חצי גמר כזה השיח הוא על הזדמנות, כי זה צריך להיות משהו שקורה לאורך זמן.

תמיר בלאט וג'ף דאוטין ג'וניור (רדאד ג'בארה)

גור לביא הראה בינתיים שהוא יכול, ובגדול, למלא את המשבצת בעמדה ארבע. היכולת הנהדרת של תמיר בלאט להפעיל את הגבוהים ולנעוץ שלשות תהיה קריטית עבור קבוצתו, בדיוק כמו שזו של קלארק להגיע לטבעת. אבל ברור שכל עוד אלון יוכל הוא ישים על מי מהם את יובל זוסמן ואייזיאה מובלי או אנתוני לאמב.

הרכב הגבוהים בצהוב מול ארבעת מובילי הכדור באדום סיפק כמה נקודות מבט מעניינות בהתחלה, כשהאדומים התקשו להתמודד עם הסייז. סביר להניח ששני המאמנים יהיו מוכנים לכל הרכב שיציגו בפניהם הערב, וכל התאמה שתבוצע היא כזו שלבטח יצפו לה, בין אם בהרכבים שיכללו את אושיי בריסט עם ג'יילן הורד ורומן סורקין/מרסיו סנטוס, לבין ניסיונות ההכלה של הארפר לצד שיתוף הפעולה הפנטסטי שלו עם ג'סטין סמית׳ והנזק של אוסטין ווילי בקרב על הלוחות.

ג'ארד הארפר (חגי מיכאלי)

משחק שאין ממנו דרך חזרה

הערב זה משחק שאין ממנו דרך חזרה, פורמט שהירושלמים כבר מכירים מצוין ואפשר לומר שהם הקבוצה הכי טובה בארץ בפורמט הזה, כי במשחקים של לנצח או ללכת הביתה הם כבר ב- 4-0 העונה. שני ניצחונות על מכבי תל אביב ושניים על הפועל תל אביב, ועל הנייר הפציעות של הירושלמים פחות מהותיות, אבל הם צריכים בדיוק כמו מכבי תל אביב להיות בשיא שלהם ושתי הקבוצות צריכות לשאוף לבצע כמה שפחות טעויות.

הצהובים מבחינתם מגיעים בכושר טוב יותר ועם יום מנוחה אחד פחות מהאדומים מהבירה, אך השורה התחתונה היא כשיש תואר על השולחן - עייפות לא קיימת ומשחקים כאילו אין מחר, כי הפסד ובאמת אין מחר, ועל הכף נמצא גביע המדינה.