לביא פתח בניצחון מאצ'ידה, דוד עלה כמחליף

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם מתקרבים לשלבי ההכרעה של העונה ככל שהזמן עובר, כאשר גם הלגיונרים שלנו ממשיכים לנסות לייצג בכבוד ולעזור לקבוצות שלהן לעמוד במטרות השונות, כאשר גם היום (שבת) כמה מהם שיחקו.

# עם פתיחת היום, נטע לביא עלה בהרכב מאצ’ידה נגד מיטו, ושיחק במשך מחצית אחת, בסיומה התוצאה עמדה על 2:2. בסיום, קבוצתו הצליחה לנצח 2:4 בפנדלים ולעלות למקום הראשון בטבלת הליגה היפנית.

# נציג נוסף ביפן, דין דוד, עלה כמחליף בדקה ה-83 כאשר קבוצתו, יוקוהמה מארינוס הייתה בפיגור 1:0 אך הוא הצליח לסייע לחבריו לחזור למשחק, כשהיא עדיין עם 0 נקודות אחרי שני משחקים.

דין דוד ביוקוהומה (IMAGO)

# בצ’כיה, יונתן מולדר השלים 90 דקות בסלובאצקו, שלא מצליחה להתרומם מהתחתית, כשהיא ממוקמת במקום ה-15 מתוך 16. על אף משחק טוב מצידו, הקבוצה שלו הפסידה 2:1 לבוהמיינס.

# בליגה השלישית בספרד, בה משחק תמיר גלזר, הקשר השלים משחק מלא במדי קבוצתו החדשה ארנאס, אבל לרוע מזלו קבוצתו ספגה שער בדקה ה-93 שהעניק ליריבה פונפרדינה את שלוש הנקודות. בדקה ה-90+9, הוא גם ספג כרטיס צהוב.