לא התקשתה: 0:2 למנצ'סטר סיטי על סלפורד

הליגה האנגלית יצאה לפגרה קצרה, וקיבלנו היום (שבת) את משחקי הסיבוב הרביעי של ה-FA Cup, כשבמוקד, מנצ’סטר סיטי ניצחה 0:2 קליל את סלפורד סיטי. מוקדם יותר, ווסטהאם גברה 0:1 על בראטון.

מנצ’סטר סיטי – סלפורד סיטי 0:2

החבורה של פפ גווארדיולה כמובן עלתה עם לא מעט רוטציות, כשהיא לא התקשתה במיוחד בביתה ועשתה את העבודה הודות לשער עצמי של אלפי דורינגטון (6’) וגול בכורה של הבלם מארק גואהי (81’).

בראטון – ווסטהאם 1:0

על אף שהם מתקשים במיוחד בפרמייר ליג, לא הרבה היו חושבים שקבוצה מהליגה השלישית בטיבה באנגליה תעשה יותר מדי בעיות לפטישים, אך כך היה, והם הצליחו להשיג את הניצחון רק בתוך ההארכה, משער בודד של קרסנסיו סומרוויל.

תוצאות נוספות

ברנלי – מנספילד 2:1

נוריץ’ – ווסט ברומיץ’ 1:3