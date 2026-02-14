אחרי הסערה: עבאס סואן מאמן זמני בסכנין

בבני סכנין מנסים להחזיר את השקט אחרי האימון הסוער אתמול, אשר בעקבותיו שרון מימר, שהרגיש מאוים והחליט שלא להגיע לאימוני הקבוצה, עזב את המועדון. מי שניהל היום את האימון המסכם לקראת המשחק מחר מול מכבי חיפה היה שחקן העבר, עבאס סואן, יחד עם מאמן הנוער, רשיד טרביה.

באסיפת הקבוצה ההנהלה גינתה את אירועי אתמול מתוך תקווה ורצון ששרון מימר יחזור לעמוד על הקווים לפחות עד תום העונה. יו”ר הקבוצה אבו יונס אמר: "מה שקרה אתמול זה דבר שאנחנו מצטערים עליו. זה לא היה אמור להיות ומקווים שמימר יחזור בו כי אנחנו רוצים שיסיים את העונה כמו שצריך".

המנכ"ל יוסף בדארנה דיבר גם על הנושא: "הקבוצה היא סמל לדו קיום. אנחנו מגנים מה שקרה ומקווים שמימר יחזור בו מהתפטרותו ונוכל לסיים את העונה ביחד".

מוחמד אבו יונס, מקווה שמימר יחזור (רדאד ג'בארה)

המאמן הטרי, עבאס סואן הוסיף: “נתכונן למשחק מול מכבי חיפה ונעשה את המקסימום בשביל העיר והקבוצה". בפן המקצועי, הקשר עומר אבוהב יחזור לקישור של הקבוצה למשחק הקרוב נגד הירוקים.