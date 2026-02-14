יום שבת, 14.02.2026 שעה 18:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2339-2923הפועל חיפה9
2342-2722מ.ס אשדוד10
2246-2622עירוני טבריה11
2040-3122עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"פחדתי מלינץ' מאוהדים רעולי פנים בשרשראות"

מימר בטראומה וסיפר לעורך דינו, אמיר כהן, על רגע האימה בסכנין: "נכנסו עם אלות, סכנה ממשית". המאמן בירך 'הגומל' ומסרב לשוב: "התנצלות לא תרפא"

|
שרון מימר (חג'אג' רחאל)
שרון מימר (חג'אג' רחאל)

זעזוע בבני סכנין: לאחר שאימון הקבוצה פוצץ אתמול (שישי) כתוצאה מפריצת קומץ אוהדים שניסה לתקוף את שרון מימר, המאמן חווה טראומה קשה. בשיחות סגורות עם עורך דינו, אמיר כהן, שחזר מימר את דקות האימה שעברו עליו ועל צוותו במגרש.

"יש תחושה שהוא היה בסכנה ממשית, היה בו פחד מלינץ' על ידי אותם אוהדים רעולי פנים," מסר עו"ד כהן. לדברי המאמן, האוהדים נכנסו למתחם כשהם חמושים בשרשראות ובאלות. בסביבתו של מימר מתקשים לעכל את האירוע: "לא יעלה על הדעת שמאמן מוערך, שהתחיל את העונה בחוסר וודאות בבני סכנין והביא אותם מרחק פסיעה מהפלייאוף העליון, יחווה אלימות כזו".

עוד הוסיף עו"ד כהן כי האירוע כואב שבעתיים לאור העובדה שרק לפני כשבועיים הגיע מימר להביע תמיכה באוהל המחאה שהוקם למאבק באלימות בחברה הערבית: "לא ייתכן ששבועיים לאחר מכן, הוא זה שסובל מאותה אלימות שבוצעה על ידי קומץ אוהדים".

מוחמד אבו יונס (שחר גרוס)מוחמד אבו יונס (שחר גרוס)

"במהלך האירוע, חברי הצוות המקצועי הופרדו זה מזה בחדרים שונים, עד שהמשטרה הגיעה למקום והבריחה אותם מהמתחם בבטחה. היום הגיע מימר לבית הכנסת, שם בירך את ‘ברכת הגומל’ בעקבות הצלתו מהאירוע".

השבעה באוקטובר הוזכר, אבו יונס פועל בנושא

"יו"ר המועדון, מוחמד אבו יונס, שוחח אישית עם עו"ד כהן. בשיחות בין הצדדים הוזכר אירועי השבעה באוקטובר כאירוע מכונן המשפיע על הרגישות הציבורית, ועל אף הודעת הגינוי הרשמית של בני סכנין ודבריו של אבו יונס, בצוות של המאמן לא עוברים לסדר היום. "אי אפשר להתעלם מחומרת העבירות ומהאירוע ששרון עבר. קשה לצפות מאדם שעבר טראומה כל כך קשה לפני כניסת השבת להתנהג כאילו כלום לא קרה".

"אבו יונס עצמו ער לחומרת המצב ולא ממעיט בנזק הגדול שגרם אותו קומץ  הן לנפשו של המאמן והן לשמה של הקבוצה. נכון לרגע זה, מימר אינו מוכן לשמוע על אופציה של חזרה לאימונים: "הוא עבר טראומה שאין לתאר. שום התנצלות לא תרפא כרגע את הפצעים שהמאמן והצוות שלו חוו. זה חוצה את גבולות הספורט ומשטרת ישראל חייבת לטפל בכך בחומרה, לצד גינוי מלא מצד ההתאחדות לכדורגל ומנהלת הליגות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */