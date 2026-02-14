יום שבת, 14.02.2026 שעה 18:00
כדורגל עולמי  >> גביע המלך הספרדי

"חוסר מקצועיות וגם פגיעה ביושרת התחרות"

לאחר ה-4:0 לאתלטיקו בגביע, ברצלונה שלחה מכתב רשמי להתאחדות הספרדית בדרישה לשקיפות מלאה ב-VAR, קבלת ההקלטות וקביעת קריטריונים אחידים לשופטים

שחקני ברצלונה בהלם (IMAGO)
שחקני ברצלונה בהלם (IMAGO)

לאחר התבוסה 4:0 ל־אתלטיקו מדריד במשחק הראשון של חצי גמר גביע המלך הספרדי, פרסמה היום (שבת) ברצלונה הודעה רשמית חריפה נגד איגוד השופטים בספרד, ובה דרישה לבחינה מחודשת של הקריטריונים השיפוטיים והגברת השקיפות בשימוש במערכת ה-VAR.

במכתב רשמי שנשלח להתאחדות הספרדית לכדורגל, ההתאחדות הספרדית לכדורגל (RFEF), ואשר הופנה לנשיא הארגון, ליו"ר הוועדה הטכנית של השופטים (CTA), לאחראי ה-VAR ולמנהל המחלקה המשפטית, הביע המועדון הקטלוני "דאגה עמוקה" מהחלטות שיפוט חוזרות שלטענתו פגעו בו במהלך העונה ונעדרו קריטריון אחיד.

בין הסעיפים המרכזיים שהציגה ברצלונה

חוסר אחידות בענישה המשמעתית. במועדון טוענים כי פעולות זהות זוכות להכרעות שונות, בעיקר בכל הנוגע לכרטיסים וסנקציות. לדבריהם, פערים אלו יוצרים תחושת אפליה ופוגעים בעקרונות ההוגנות והשוויון.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

סתירות בפרשנות נגיעות יד ברחבה – לטענת הקבוצה, קיימת אי־עקביות בולטת בהחלטות על עבירות יד, גם כאשר מדובר באותם צוותי שיפוט. לטענתם, מצב זה מייצר תחושת שרירותיות וחוסר ודאות.

הצטברות טעויות משמעותיות. מעבר למקרים נקודתיים, ברצלונה טוענת לרצף טעויות "בולטות ומכריעות" שנעשו לרעתה לאורך העונה, אשר לטענתה פוגעות ביושרת התחרות ומגבירות את חוסר האמון.

שימוש ושקיפות ה-VAR. במועדון הביעו ספקות בנוגע לאופן הפעלת המערכת, במיוחד בהחלטות על חודו של מילימטר ללא הסברים טכניים מספקים. כמו כן, נמתחה ביקורת על היעדר שקיפות בפרסום הקלטות השמע של חדר ה-VAR.

אריק גארסיה יורד מהדשא אחרי שהורחק (IMAGO)אריק גארסיה יורד מהדשא אחרי שהורחק (IMAGO)

קריטריונים להפניית שופט למסך. הקטלונים תהו מדוע אין קריטריונים ברורים ועקביים לשליחת שופטים לצפייה במסך שבצד המגרש, מה שלטענתם יוצר תחושת חוסר שוויון בקבלת ההחלטות.

בבארסה ביקשו גם את הקלטות ה-VAR

בברצלונה הדגישו כי אין בכוונתם להטיל ספק במקצועיות קהילת השופטים, אלא לדרוש בדיקה דחופה של הנהלים הקיימים, על מנת להבטיח עקביות בהחלטות, שוויון בין המועדונים ושמירה על אמינות התחרויות.

עוד ביקש המועדון לפרסם במלואן את כל הקלטות ה-VAR, גם במקרים שבהם לא בוצעה בדיקה במסך על כר הדשא, זאת כחלק ממהלך להגברת השקיפות והחינוך השיפוטי. בנוסף, הציעו במועדון לגבש קוד משמעתי ייעודי לגוף השיפוט, שיקבע סנקציות פומביות וברורות במקרים של טעויות חמורות או רשלנות.

לסיום דרשה ברצלונה כי בקשותיה ייבחנו "במלוא הרצינות", וכי יינקטו צעדים ממשיים למניעת הישנות מקרים דומים בעתיד – זאת, לדבריה, לא רק למען האינטרסים של המועדון עצמו, אלא לטובת כלל הקבוצות והבטחת מסגרת תחרותית הוגנת ויציבה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */