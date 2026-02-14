יום שבת, 14.02.2026 שעה 19:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2339-2923הפועל חיפה9
2342-2722מ.ס אשדוד10
2246-2622עירוני טבריה11
2040-3122עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1151-1622מכבי בני ריינה14

קאנגווה בהרכב ב"ש, אלמוג יפתח מול האקסית

הרכב חזק לקוז'וק, שיעלה גם עם ונטורה ואליאל פרץ בקישור ב-19:30. בצד של אשדוד, עמית דנצינגר מהנוער ב-11, כשגם אוצ'אי, קימבידי ואנסה פותחים

|
שחקני הפועל ב
שחקני הפועל ב"ש חוגגים עם אילון אלמוג (ראובן שוורץ)

בשנה שעברה הפועל באר שבע הייתה במאבק האליפות לאורך כל הדרך, אבל לבסוף זה חמק לה מבין האצבעות והפעם היא לא רוצה שזה יקרה שוב. המוליכה רוצה לאסוף שלוש נקודות נוספות בדרך למטרה כשהיא מתארחת באצטדיון הי”א אצל מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-23 בליגת העל.

הרכב מ.ס אשדוד: קארול נימצ’יצ’קי, עמית דנצינגר, טימותי אוואני, איברהים דיאקיטה, מאור ישילירמק, אריאל מנדי, ויקטור אוצ'אי, קארים קימבידי, שלו הרוש, יוג’ין אנסה ואילון אלמוג.

הרכב הפועל ב”ש: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, דן ביטון, חמודי כנעאן, ואיגור זלאטנוביץ'. 

חניכיו של רן קוז’וק במומנטום אדיר כשלא רק שהם עם שלושה ניצחונות ברציפות, אבל מעל הכל הם חגגו בגדול עם 1:2 חשוב מאין כמותו על בית”ר ירושלים במחזור הקודם במשחק העונה. כעת, הקבוצה מבירת הנגב לא רוצה להוריד רגל מהגז, כשיש לה צ’אנס לעלות את הפער לפחות זמנית לשבע נק’.

מהצד השני, הדרומיים היו בתקופה נוראית שלא ניצחו 12 משחקים ברציפות, אבל זה נגמר במחזור הקודם אחרי 0:2 שהיה כמו אוויר לנשימה על הפועל חיפה. החבורה מעיר הנמל עם 23 נקודות והתחתית לא רחוקה בכלל, כשנקודות דווקא בטרנר יתנו בוסט אדיר להמשך.

אמנם חיים סילבס כבר לא המאמן, אבל באשדוד יכולים לקחת השראה מהמשחק הקודם בין הצדדים, כשדווקא בטרנר זה נגמר ב-2:2 דרמטי במיוחד. קינגס קאנגווה כבש ראשון, כרים קימבידי השווה ויוג’ין אנסה כבר חשב שהוא נותן ניצחון עם גול בדקה ה-93, אבל הלדר לופס סחט תיקו כעבור שתי דקות.

