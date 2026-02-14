יום שבת, 14.02.2026 שעה 17:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2339-2923הפועל חיפה9
2342-2722מ.ס אשדוד10
2246-2622עירוני טבריה11
2040-3122עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1151-1622מכבי בני ריינה14

קונאטה יערוך בכורה בנתניה, סיפריאן בספסל

בלם הרכש החדש יפתח במרכז ההגנה של רוני לוי, הקשר הצרפתי ימתין על הספסל. דאבו, בילו וטבארש בהתקפה. אבו עביד יערוך בכורה בהגנת ריינה מנגד

|
שחקני מכבי נתניה מתאגדים לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי נתניה מתאגדים לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)

בכל שבוע כל משחק וכל משחק נהיה יותר קריטי עבור הקבוצות בליגת העל, ואנחנו רגע לפני החלוקה לפלייאוף עליון ותחתון ולכן על אחת כמה וכמה. בשעה זו במסגרת המחזור ה-23 מכבי בני ריינה מארחת באצטדיון בראל את מכבי נתניה למפגש מסקרן במיוחד וקריטי.

הרכב בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד אבו עביד, איעד חבשי, מילאדין סטיבאנוביץ, מוחמד שכר, עבדאללה ג׳אבר, עילי אלמקייס, כריסטי טיהיי, איאד חלאילי, אנטוניו ספר, ויטאלי דמשקאן.

הרכב מכבי נתניה: ניב אנטמן, כארם ג׳אבר, דניס קוליקוב, בקארי קונאטה, רותם קלר, עזיז וואטרה, באסם זערורה, מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש, מתאוס דאבו.

המארחת נועלת את הטבלה ומגיעה אחרי רביעייה לא נעימה שחטפה בבלומפילד נגד מכבי תל אביב, אבל גם היא יודע שמשחקים נגד נתניה יותר תואמים עבורה כדי להוציא נקודות. לקבוצה של אדהם האדיה יש 11 נקודות בלבד, והם יודעים שהם נואשים לנקודות כדי להתחיל מסע הישרדות.

מהצד השני, רוני לוי כן השיג ניצחון יפה במיוחד מאז שהגיע כשניצח את מכבי חיפה, אבל מאז הקבוצה שלו רשמה הפסד ותיקו והיהלומים יקוו לשוב למסלול הניצחונות. במחזור הקודם מכבי נתניה אירחה את קריית שמונה במשחק שנגמר ב-1:1 שלא ממש שירת את שני הצדדים.

בסיבוב הקודם של ליגת העל, אז יוסי אבוקסיס אימן את היהלומים, הם גברו 1:2 על מכבי בני ריינה אי שם בתחילת חודש נובמבר. עוז בילו כבש ראשון ואסיל כנעני עוד איזן בדקה ה-91, אבל מתאוס דאבו נתן שלוש נקודות יקרות בתוספת הזמן עם שער חשוב בדקה ה-92.

