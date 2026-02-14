יום שבת, 14.02.2026 שעה 15:51
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
3028-2824אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2535-3124אלצ'ה13
2538-3023סביליה14
2529-2023אלאבס15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

"עיריית ברצלונה מאחדת כוחות עם אתלטיקו"

רמונטדה בחצי גמר הגביע? בינתיים חדשות רעות לקטלונים: למרות התקוות, לא צפוי להתקבל האישור להגדלת תכולת הקאמפ נואו ל-62,000 גם בגומלין במרץ

הקאמפ נואו (IMAGO)
הקאמפ נואו (IMAGO)

בברצלונה כבר סופרים את הימים לקראת גומלין חצי גמר גביע המלך מול אתלטיקו מדריד שייערך ב-3 במרץ בקאמפ נואו. אחרי התבוסה 4:0 במשחק הראשון, בגומלין נראה קאמבק ענק או הדחה מפתיעה.

במועדון מבינים שמעבר להיבט המקצועי, כל פרט קטן עשוי להכריע, ובראש ובראשונה האצטדיון. המטרה הייתה להגדיל את תכולת הקהל ל-62 אלף צופים במסגרת השלב השלישי של פתיחת האצטדיון מחדש, צעד שיכול היה להעניק דחיפה משמעותית בניסיון למחוק את הפער.

בלי רישיון - ובלי 17 אלף אוהדים נוספים?

אלא שכאן מתחילות הבעיות. בברצלונה קיוו לקבל את האישורים העירוניים כבר לקראת משחק הליגה הקרוב מול לבאנטה, אך ההיתרים טרם התקבלו. גם לקראת המפגש הבא בבית מול ויאריאל (28 בפברואר) לא צפוי שינוי.

קאמפ נואו בצל השיפוצים (IMAGO)קאמפ נואו בצל השיפוצים (IMAGO)

על פי ההערכות, גם למשחק הגומלין מול אתלטיקו ב-3 במרץ לא תתקבל האשרה להגדלת התכולה. המשמעות: האצטדיון יישאר עם קיבולת של כ-45 אלף מקומות בלבד - כ-17 אלף פחות מהתכנון. עבור משחק שבו האווירה אמורה להיות גורם מכריע בניסיון להשיג ארבעה שערים לפחות, מדובר בפער קריטי. “עיריית ברצלונה מאחדת כוחות עם אתלטיקו”, נכתב בעיתון ‘מארקה’ המדרידאי.

אחד הסמלים לכך הוא יציע ה"גול נורד" (השער הצפוני), שנותר ריק במשחקים האחרונים פשוט כי הוא עדיין לא נפתח לקהל. במועדון מאמינים שמילויו יכול היה לשנות את התחושה ביציעים ולהעניק דחיפה אמיתית לשחקנים. בברצלונה לא מסתירים את התסכול מהעיכוב בקבלת האישורים, במיוחד כשמדובר במשחק בעל חשיבות עצומה למועדון ולעיר כולה.

דילגה עליה: ברצלונה מנצחת את מיורקה 0:3

כעת, לפני הקרב מול הקולצ’ונרוס, השאלה אינה רק איך מוחקים פיגור של ארבעה שערים – אלא גם כמה אוהדים יוכלו להיות שם כדי לדחוף את הקאמבק ההיסטורי. כמובן שבברצלונה זוכרים היטב את הקאמבק המפורסם מול פ.ס.ז’ עם 1:6 בגומלין בליגת האלופות, אבל בין כל ההבדלים בין אז להיום צריך לזכור שבזמנו האצטדיון היה מלא עד אפס מקום.

