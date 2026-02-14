יום שבת, 14.02.2026 שעה 16:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ג׳ על
לוח תוצאות

מכבי ת"א ניצחה 1:2 את הפועל ת"א בנערים ג'

שולטת: הצהובים המשיכו את הדומיננטיות שלהם, ככשמרו על מאזן כמעט מושלם עם ניצחון בדרבי משערים של בן מאיר ומירלי. טאהא רק צימק עבור האדומים

שחקני מכבי תל אביב נערים ג' חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני מכבי תל אביב נערים ג' חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי תל אביב ביססה הבוקר (שבת) את שליטתה בליגת נערים ג’, כאשר גברה בדרבי 1:2 על הפועל תל אביב במתחם חודרוב ושמרה על מאזן כמעט מושלם (21 ניצחונות והפסד אחד).

הצהובים של עידן ביטון הצליחו לשחזר את אותה התוצאה מהסיבוב הראשון באותו המגרש, כאשר איתמר בן מאיר ועמית מירלי סידרו יתרון כפול עוד לפני הירידה להפסקה.

במחצית השנייה, האדומים של איתי עוזרי, שלא נפלו מהיריבה, הצליחו לחזור משער של טאהא ואף יכלו לצאת לפחות עם נקודה, אך פספסו בעיטת פנדל לאחר שאיתן רובינשטיין, שוער הצהובים הדף את הפנדל של ארבל ארד. 

ֿמהלך המשחק

דקה 5: מכבי ת”א עלתה ל-0:1: כדור צהוב הגיע לאיתמר בן מאיר, שעל סף הרחבה בעט חזק ומדויק לרשת. 

שחקני מכבי תל אביב נערים גשחקני מכבי תל אביב נערים ג' חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני מכבי תל אביב נערים גשחקני מכבי תל אביב נערים ג' חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)

דקה 26: מכבי ת”א עלתה ל-0:2: כדור עומק מצא את עמית מירלי, שבפעולה אישית גדולה השתלט על החזה וירה לרשת.

שחקני מכבי תל אביב נערים גשחקני מכבי תל אביב נערים ג' חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני מכבי תל אביב נערים גשחקני מכבי תל אביב נערים ג' חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)

דקה 32: ניסיון טוב להפועל כאשר רועי קנטי הסתנן לכדור רוחב ונגח, אך רובינשטיין הצליח להדוף.

דקה 58: הפועל ת”א צימקה ל2:1: בלאגן ברחבה הצהובה, הוביל לכדור שהגיע לאחמד טאהא המחליף, שגלגל אותו לרשת.

שחקני הפועל תל אביב נערים גשחקני הפועל תל אביב נערים ג' חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני הפועל תל אביב נערים גשחקני הפועל תל אביב נערים ג' חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)

דקה 61: הצהובים כמעט חזרו ליתרון כפול, אך פרץ ומרציאנו סחטו שתי הצלות גדולות רצופות משוער הפועל, סודניק.

דקה 74: הפועל ת”א פספסה הזדמנות להשוות: עבירה ברחבה על גוסרסקי, הובילה לבעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך רובינשטיין הדף מצוין את הבעיטה של ארבל ארד.

עמית מירלי (לילך וויס-רוזנברג)עמית מירלי (לילך וויס-רוזנברג)

דקה 80: בתוך תוספת הזמן, הצהובים היו קרובים לסגור עניין, אך מרטין סודניק, שוער האדומים, המשיך להציל את האדומים בעוד הצלה כפולה.

דקה 80: עוד הזדמנות לצהובים, כאשר דניאל פרץ, שנכנס כמחליף, הגיע לעוד מצב מצוין אך בעט קרוב לקורה. דקה לאחר מכן, אסף להב הגיע למצב נוסף וסודניק המשיך ביום הפשוט אדיר שלו והדף לקרן.

איתמר בן מאיר (לילך וויס-רוזנברג)איתמר בן מאיר (לילך וויס-רוזנברג)

הרכב הפועל ת”א: מרטין סודניק, אופיר אהרונוב, דן מור, רפאל יזדי, יהב בלאו, רועי קנטי, איתי סופר, ארבל ארד, איתי גוסרסקי, רני מגל וליאם לוי.

הרכב מכבי ת”א: איתן רובינשטיין, זיו מנור, יצחק עזרן, מוחמד שיך עיסה, גיא זוארץ, תום אורון, עומר כהן, איתמר בן מאיר, עמית מירלי, אופיר מולאבבא, ויהלי נסים.

