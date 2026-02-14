הרכבים וציונים



פדריקו דימארקו (רויטרס) פדריקו דימארקו (רויטרס)

אינטר ויובנטוס נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-25 בליגה האיטלקית, בדרבי ד'איטליה ה-255 במספר. המוליכה מארחת את אחת היריבות הגדולות שלה לקרב צמרת טעון, כשאינטר רוצה לעשות צעד נוסף לעבר האליפות ויובנטוס מנסה להיאחז במאבק על הכרטיסים לליגת האלופות.

אינטר מגיעה בכושר מצוין. מאז ההפסד לארסנל בליגת האלופות בחודש שעבר, הנראזורי ניצחו 5 משחקים רצופים בכל המסגרות, כולל 0:5 מוחץ על ססואולו במחזור האחרון. רצף 12 משחקי ליגה ללא הפסד סייע לה לפתוח פער של 8 נקודות בפסגה ערב המחזור. הקבוצה כבשה ראשונה ב-20 משחקי ליגה העונה, יותר מכל קבוצה אחרת, וניצחה ב-18 מהם, עם תיקו אחד והפסד אחד בלבד. בנוסף, ב-4 מתוך 5 משחקי הבית האחרונים בליגה היא כבשה לפחות פעמיים.

יובנטוס, מנגד, חווה ירידה מסוימת. הגברת הזקנה ניצחה רק פעם אחת ב-4 משחקים רשמיים אחרונים, עם 2 תוצאות תיקו והפסד, כולל 2:2 מול לאציו במחזור הקודם, שם השוותה בדקה האחרונה. היא איבדה מעט גובה במאבק על הטופ 4, נמצאת בשוויון נקודות עם רומא ורק שלוש נקודות מתחת למקום ה-3. בחוץ היא מתקשה מול הגדולות, עם 3 הפסדים במשחקי חוץ מול קבוצות שמדורגות בטופ 8, ולא כבשה ב-3 מתוך 4 משחקי החוץ האחרונים שלה בליגה.

במאזן המפגשים הישירים, יובנטוס ניצחה בשני העימותים האחרונים ויכולה להפוך לראשונה מאז 2012 שמנצחת 3 משחקי ליגה רצופים בדרבי הזה. עם זאת, אינטר מציגה נתונים מרשימים במיוחד, 13 משחקים ללא ספיגה העונה, הכי הרבה בליגה, ו-9 מתוך 12 משחקי הבית שלה הסתיימו עם מעל 2.5 שערים. מנגד, יובנטוס הפסידה בכל 4 משחקי החוץ שבהם ספגה ראשונה, אך 7 מתוך 16 שערי החוץ שלה העונה נכבשו בין הדקות 61 ל-75, נתון שעשוי להיות משמעותי גם הערב.