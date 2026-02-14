נערים ב' של הפועל הביסו 1:6 את מכבי בדרבי

הפועל ת״א הראתה לפחות הבוקר מי בעלת הבית בעיר בשנתון נערים ב׳ כשהביסה בביתה 1:6 את מכבי וצימקה את הפער ממנה לשתי נקודות. בכך, האדומים של אופיר אמסטדרמר נקמה בקבוצה של יונתן סופר על ההפסד 2:1 בסיבוב הראשון במשחק שנערך בקריית שלום.

דווקא הצהובים פתחו טוב יותר ועלו ראשונים על לוח התוצאות, אך רצף טעויות בהגנה הוביל למהפך כשגם פנדל שיכול היה להחזיר את הצהובים למשחק, לא נכנס.

מהלך המשחק

דקה 2: מצב ראשון לאדומים כאשר כדור רוחב של דניאל סידון מצא את אדיסו אלמו שמקרוב פספס הזדמנות גדולה ובעט גבוה.

דקה 6: מצב ראשון גם לצהובים: עידן סיסאי השתחרר יפה מהשומר ושחרר כדור אדיר שנעצר רק במשקוף.

חגיגה אדומה בדרבי (ראובן שוורץ)

דקה 10: סיסאי המשיך להיות הבולט במגרש כשהכניס כדור עומק גדול לעמית יהייס שניסה לסובב, אך הכדור יצא החוצה.

דקה 14: מכבי ת״א עלתה ל-0:1: כדור עומק ענק של עמית יהייס השאיר את תומר דבח לבד מול השוער והוא לא נכשל והעלה את הקבוצה של יונתן סופר ליתרון.

דקה 17: הפועל ניסתה לחזור ובעיטה של ליאור מור מרחוק שרקה ליד הקורה.

דקה 29: עומרי ברזילי ניסה את כוחו בבעיטה מרחוק, אך סחט הדיפה מאיתי סלע לקרן. גם הקרן הפכה למצב ממשי, אך הכדור היה קרוב לקורה.

מכבי תל אביב עוד הובילה (ראובן שוורץ)

דקה 31: הפועל ת״א השוותה ל-1:1: בתום התקפה יפה, אדיסו אלמה הכניס כדור עומק לאנתוני לוקא שלא נכשל מול השוער.

דקה 34: הפועל ת״א עלתה ל-1:2: כדור תועה יצר בלאגן בהגנת מכבי, אנתוני לוקא נהדף פעם אחת, אך לריבאונד חיכה עידו דבי שדחק לרשת. תחילה, השופט שרק, אך אישר את השער והאדומים הפכו.

דקה 36: הפועל ת״א עלתה ל-1:3: עוד חור בהגנת מכבי הוביל לכדור עומק נוסף לאנתוני לוקא שמול השוער השלים צמד.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

דקה 54: הפועל ת״א עלתה ל-1:4: כדור קרן הורחק עד לעמית טהר שמחוץ לרחבה בעט כדור לא חזק שהצליח להכניע את איתי סלע.

דקה 62: עידן סלמן המחליף קיבל כדור ברחבה, אך נבלם ברגע האחרון כשמיד לאחר מכן עוד טעות בהגנה הובילה לשחקן אדום פנוי ברחבה, אך הכדור יצא החוצה.

דקה 69: מכבי ת״א קיבלה פנדל לאחר הכשלה על עידן סיסאי, אך האחרון פספס את ההזדמנות להחזיר את קבוצתו למשחק כשהבעיטה שלו נהדפה ע״י עידו ירון.

אופיר אמסטרדמר (ראובן שוורץ)

דקה 73: הפועל ת״א עלתה ל-1:5: כדור של יהלי אברהם נהדף ע״י השוער, יאיר פז היה על הריבאונד והמשיך את החגיגה של האדומים.

דקה 77: הפועל ת״א עלתה ל-1:6: איבוד כדור של הצהובים שלח את אדיסו אלמו למתפרצת, אלנקיב הכשיל אותו והשופט שרק לפנדל. יהלי אברהם לא התקשה והמשיך את ההשפלה הצהובה.

שחקני נערים ב' של הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

הרכבים

הפועל ת״א: עידו ירון, נהוראי רובין, ליאור מור, נועם-אל מדון, עמית שי טהר, עמרי ברזילי, דניאל סידון, יהלי אברהם, אדיסו אלמו, עידו דבי ואנתוני לוקא.

מכבי ת״א: איתי סלע, אוהד אזולאי, אופיר זרחי, אמיר אלנקיב, אושר חבזו, יהושע הנרי סמדג׳ה, לירז יונטנוב, רואי אברהם, עמית יהייס, עידן סיסאי ותומר דבח.