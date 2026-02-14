נערים א': הארציות שהעפילו לרבע גמר הגביע

מחזור משחקי שמינית גמר גביע המדינה בנערים א’, שיצא לדרכו בשבת שעברה, האיר פניו לשלוש מקבוצות מליגת העל, שחגגו העפלה לשלב הבא: מכבי נתניה (ניצחה 0:9 את הפועל כרמיאל), הפועל פ"ת (ניצחה 0:2 את הפועל כפר סבא) והפועל רעננה (ניצחה 1:2) את הפועל ר"ג.

ביום רביעי האחרון הצטרפה קבוצה אחת מליגת העל ועוד שתי קבוצות מהליגות הארציות לרשימת העולות. כל אחד מהמשחקים היה מרתק בפני עצמו. תמונת העולות תושלם בעוד שבוע וחצי, עם סיומם של צמד משחקים שנדחו מבעוד מועד, בשל יציאת נבחרת נערים א' לטורניר הפיתוח הידידותי של אופ"א: בית"ר ירושלים - הפועל ת"א, מכבי עמק חפר - מכבי ת"א.

בני יהודה ת"א - הפועל הוד השרון 0:1

מפגש הכתומות בין המדורגת במקום ה-13 בליגת העל לרביעית בטבלת ארצית דרום, המודרכת ע"י המנהל המקצועי, אלון ברומר, הוכרע בדקה ה-14 של המשחק. שער שכבש הראל חבני, מלך שעריה של בני יהודה, העלה את בני יהודה ליתרון 0:1.

חניכיו של עופר ראובן נתקלו ביריבה עיקשת, שלא התפרקה אחרי השער שספגה ועבדה קשה כדי להישאר בתמונת המשחק. להראל חבני היה זה מחזור גביע מושלם, שכן ארבעה ימים קודם לכן, ערך הופעה שלישית בקבוצת הנוער, שניצחה 0:3 את משחק הגביע מול הפועל פ"ת, כשהפעם חבני זכה לפתוח בהרכב ואף לכבוש שער בדקה ה-59.

הראל חבני. כיתוב: כבש גם בנוער וגם בנערים (באדיבות בני יהודה)

מ.ס קר י ית ים - הפועל ראשל"צ 3:0

עוד כתומה שחגגה היא מוליכת טבלת ארצית דרום, שנתקלה ביריבה עיקשת בדמותה של המוליכה בעלת המאזן המושלם של ליגת צפון, שעושה חיל תחת הדרכתו של שלומי מלכה.

אחרי למעלה מ-90 דקות ללא שערים המשיך המשחק להארכה, שבה החניכים של אפיק אטיאס, שהגיעו אחרי נסיעה ארוכה צפונה, הצליחו להתעלות ולסגור עניין: שגיא פנטה, שהבקיע שני שערים עד למשחק זה, כבש צמד (97 ו-102). שער נוסף כבש ליאם ראובני, שעלה כמחליף וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:3 להפועל ראשל"צ.

שחקני ראשון לציון נערים א' (חן קלדרון)

הפועל מרמורק רחובות - מ.כ נווה יוסף חיפה 1:1 (4:2 בפנדלים)

הקבוצה מרחובות, שבעונה שעברה זכתה באליפות מחוז דן של שנתון נערים ב' - זוכה להשתלב העונה בליגה הארצית בזכות הישג דומה של קבוצת שנתון 2008 בעונה שעברה. שחקניו של עידן בן יוסף, שמדורגים בחלק התחתון של מרכז טבלת ארצית הדרום, אירחו את מ.כ נווה יוסף חיפה - שמדורגת במקום החמישי בטבלת ארצית צפון.

שער שכבש בדקה ה-12 אדיר ספיאשוילי, מלך שערי נווה יוסף, העלה את האורחים מהכרמל ליתרון 0:1. בדקה ה-86 שער שכבש נדב פלום, קפטן מרמורק, קבע שוויון 1:1, ששלח את המשחק להארכה, שבה התוצאה נותרה בעינה.

נווה יוסף (באדיבות המועדון)

בדו קרב הפנדלים מ.כ נווה יוסף חיפה דייקה בארבעת הניסיונות מהנקודה הלבנה, בעוד שמרמורק הצליחה רק בשניים מהניסיונות, זאת לאחר שכדור אחד החטיא את המסגרת וכדור נוסף נהדף למשקוף ע"י שרבל שחאדה, יליד 2010, שהצטיין במשחק וסייע לקבוצתו לזכות בניצחון 2:4 ולהעפיל לשלב רבע הגמר. כבשו לזכות נווה יוסף: מתן שביט, יהונתן מכלוף, נועם בן בוכר וחוסיין חיג'אזי. כבשו למרמורק: ברק אריאל ומעיין פרבר-בן שמחון.

עידו ברק, מאמן נווה יוסף, אמר בסיום המשחק: "אני גאה מאוד בשחקנים, שהראו הרבה אופי במשחק חוץ קשה. אנחנו עובדים יחד במאמץ משותף, עם הרבה מרץ ומוטיבציה להשתפר מיום ליום כקבוצה ולבנות את השחקנים להשתלבות מוצלחת לקבוצת הנוער.

“אני שמח בשביל המועדון ובשביל השחקנים על ההתקדמות המרשימה בגביע. אנחנו רק בחצי מהדרך, מרוכזים בעבודה קשה ושואפים קדימה במטרה לממש את הפוטנציאל הגבוה של הקבוצה. אני מאוד מאמין בסגל השחקנים ובצוות המקצועי ונעשה הכל כדי לעבור גם את השלב הבא בגביע המדינה וכמובן להתחרות בגבורה בצמרת הליגה עד הרגע האחרון".