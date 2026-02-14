בהפועל חולמים: גם בפער 7 נקודות, הכל אפשרי

אחרי ארבעה ניצחונות רצופים, הפועל תל אביב ממשיכה לנצח כל דבר שזז. החבורה של אליניב ברדה נותרה מושלמת בבלומפילד כשגברה ללא קושי ביום שישי בצהריים מול 23,000 צופים 1:3 על הפועל ירושלים וצימקה את הפער מהמקום הראשון ל-7 נקודות בלבד, שלושה מחזורים לסיום העונה הסדירה.

"לחשוב באיזה מקום היינו אם לא היו מורידים לנו 2 נקודות, שלא לדבר על אם היינו משחקים את הדרבי", אמרו בחודורוב, "גם בפער כזה של 7 נקודות הכל אפשרי ואנחנו רוצים לסיים הכי גבוה שאפשר. כרגע אנחנו לא מתעסקים בזה, אבל יש לנו קבוצה אדירה שיכולה לנצח כל קבוצה בארץ".

בהפועל תל אביב לא הפסיקו להתלהב מסתיו טוריאל אחרי ההופעה הגדולה שלו. הקשר חזר להרכב וסיפק צמד נהדר, העלה את המאזן שלו ל-11 שערי ליגה והזכיר לכולם את עומר דמארי האחרון במועדון שהגיע למספר כזה בעונה אחת. בקבוצה מדברים על שחקן שעושה קפיצת מדרגה אמיתית, כזה שלא רק עובד קשה אלא גם מביא מספרים ומכריע משחקים ברגעים החשובים.

“לויזו שובר שוויון”

גם לויזוס לויזו קיבל הרבה קרדיט בחדר ההלבשה. הוא היה חד ואקטיבי, סחט את הפנדל ששבר את ההתנגדות ובישל את השער השלישי שסגר עניין. בהפועל אוהבים את האנרגיות והאומץ שלו בחלק הקדמי ומרגישים שהוא הופך להיות בורג משמעותי יותר ויותר במשחק ההתקפה. "לויזו שובר שיוויון אדיר בליגה הזאת, הוא שחקן שאפשר לרוץ איתו לכל התארים", אמרו בהפועל.

שביעות רצון גדולה הייתה גם מהשער הראשון של עמנואל בואטנג במדים האדומים. בקבוצה חיכו שזה יגיע ומאמינים שזה ישחרר לו הרבה לחץ. במועדון בטוחים שהוא יכול לתרום כוח, אגרסיביות ונוכחות במרכז המגרש, וכעת הוא צפוי לקבל יותר דקות ואפילו את המקום הקבוע בהרכב.

מעבר לזה, הסגל של הפועל התעבה בצורה משמעותית, מה שנותן לאליניב ברדה יותר אפשרויות. מור בוסקילה ופרננד מאיימבו צפויים לחזור בתחילת הפלייאוף העליון, וכשזה יקרה ברדה יעמוד בפני החלטה לא פשוטה, מאיימבו תופס משבצת של זר, כך שאחד הזרים יישאר מחוץ לסגל. מצד אחד כאב ראש למאמן, מצד שני תחרות בריאה שמעלה את הרמה בדיוק ברגעי ההכרעה של העונה.

פרננד מאיימבו מול סייד אבו פרחי (רועי כפיר)

במועדון מתעסקים במקביל בתסכול הגדול על הפחתת 2 הנקודות וההפסד טכני כתוצאה מאירועי הדרבי התל אביבי, שממשיך להתנהל עדיין גם בין כותלי בית המשפט. למרות המלצת השופט גלעד הס למשוך את העתירה בשל השיהוי, הפועל תל אביב מסרבת להרים ידיים.

הנהלת הפועל הגישה בקשה דחופה להקדים את ההכרעה בעניין ההפסד הטכני והפחתת הנקודות. לטענת המועדון חל “שינוי נסיבות מהותי”, מאחר שגם היא וגם מכבי תל אביב הבטיחו סופית את מקומן בפלייאוף העליון, אין עוד חשש לפגיעה במבנה הליגה או בלוחות הזמנים.