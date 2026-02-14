שאמס היה בפלאפון, דוראנט: "באמצע המשחק?"

חגיגת סוף שבוע האולסטאר כללה רגע ויראלי במיוחד. כתב ה-NBA של ‘ESPN’, שאמס צ’רניה, השתתף במשחק הסלבריטאים של האולסטאר, אבל באמצע המשחק נתפס כשהוא מקליד בטלפון הנייד שלו.

מי שלא נשאר אדיש היה קווין דוראנט, 15 פעמים אולסטאר ואחד הכוכבים הגדולים בליגה. דוראנט העלה לטוויטר תמונה של צ’רניה בזמן המשחק וכתב בציניות כשהוא מתייג אותו: “אלוהים אדירים, קצת כבוד… באמצע המשחק??????????”.

גם יאניס לא ריחם

אבל דוראנט לא היה היחיד שעקץ את צ’רניה. כוכב מילווקי, יאניס אנטטוקומפו, שאימן באירוע קבוצה יחד עם אחיו תנאסיס ואלכס, התייחס לפני המשחק ליכולת של העיתונאי על הפרקט, ולא חסך בביקורת.

“אתם יודעים למה זה לא הוגן? כי שאמס אצלי בקבוצה”, אמר יאניס בראיון ל-’ESPN’. “הוא לא יודע לשחק. כל השאר יודעים לשחק. אז בקיץ נחתים אותם כשחקנים חופשיים”.

שאמס צ'רניה (רויטרס)

למרות ההומור על חשבונו של העיתונאי, הקבוצה של יאניס גברה 58:65 על זו של הקומיקאי אנתוני אנדרסון. מי שגנב את ההצגה היה השחקן רום פלין שקלע 17 נקודות וזכה בתואר ה-MVP של משחק הסלבריטאים שנה שנייה ברציפות.

ולמי שתהה: צ’רניה לא פרסם דבר במהלך המשחק עצמו. האם יאניס יאמן אותו שוב בשנה הבאה? זו כבר שאלה אחרת.