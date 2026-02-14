יום שבת, 14.02.2026 שעה 08:50
ספורט אחר  >> סקי

הקונדומים בכפר האולימפי אזלו תוך שלושה ימים

באיטליה דווח על מחסור במתחם בקורטינה ד'אמפצו, מה שמאלץ את הספורטאים לאלתר: "צריך להשתמש בדמיון. חלק מעבירים את הזמן הפנוי מול הפלייסטיישן"

|
הכפר האולימפי (IMAGO)
הכפר האולימפי (IMAGO)

אחרי פחות משבוע של תחרויות, הכפר האולימפי באיטליה כבר מספק כותרות, ולאו דווקא בזכות ההישגים על השלג או הקרח. לפי דיווח של העיתון האיטלקי ‘לה סטמפה’, מלאי הקונדומים שחולק בחינם לספורטאים בכפר האולימפי בקורטינה אזל בתוך שלושה ימים בלבד. “המלאי נגמר תוך שלושה ימים”, סיפר ספורטאי אנונימי לעיתון. “הבטיחו לנו שיגיעו עוד, אבל מי יודע מתי”.

הנושא הפך לשיחת היום במיוחד על רקע ההשוואה לאולימפיאדת פאריס 2024, שם חילקו המארגנים כ-300 אלף קונדומים לספורטאים, כך אישר לורן מישו, מנהל כפר הספורטאים במשחקי הקיץ, בראיון ל’סקיי ניוז’. באיטליה, לעומת זאת, הוקצו פחות מ-10,000 בלבד עבור כ-2,871 ספורטאים המשתתפים במשחקי החורף, כאשר חלקם כלל מתגוררים במילאנו, מרחק ארבע שעות מקורטינה ד’אמפצו.

מסורת ארוכת שנים

חלוקת אמצעי מניעה בכפר האולימפי אינה תופעה חדשה. למעשה, המסורת החלה כבר באולימפיאדת סיאול 1988, כחלק מהעלאת מודעות למחלות מין בקרב ספורטאים וצעירים. מושל מחוז לומברדיה, אטיליו פונטנה, אף התייחס לכך בפוסט פומבי: “כן, אנחנו מספקים קונדומים בחינם לספורטאים בכפר האולימפי. מי שזה נראה לו מוזר, פשוט לא מכיר את הנוהל האולימפי. מדובר במניעה ובבריאות, וזה לא אמור להביך אף אחד”.

אלא שהפעם, לא המסורת היא שעושה כותרות – אלא המחסור.

מי שהוסיפה שמן למדורה הייתה המחליקה האמנותית הספרדית, אוליביה סמארט, ששיתפה באינסטגרם סרטון ויראלי מתוך הכפר. בווידאו היא מציגה קונדומים הנושאים את לוגו מחוז לומברדיה ואומרת בחיוך: “מצאתי אותם. יש כאן כל מה שצריך”.

מגורי הספורטאים (IMAGO)מגורי הספורטאים (IMAGO)

הכפר האולימפי בקורטינה, הממוקם באזור פיאמס שבלב הרי הדולומיטים, נבנה כמתחם מגורים מודולרי המסוגל לאכלס עד 1,400 דיירים. עם זאת, החיים בכפר מתנהלים תחת כללים נוקשים יחסית. במילאנו, למשל, אסור לבקר בחדרים של ספורטאים ממדינות אחרות.

“צריך להשתמש בדמיון”, סיפר אותו ספורטאי אנונימי על הדרכים להעביר את הזמן עד שהאספקה תתחדש, "חלק מעבירים את השעות הפנויות מול הפלייסטיישן". כל זאת – בהמתנה למשלוח הבא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
