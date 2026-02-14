"לא אתן לאף שחקן לחשוב שהוא חשוב מפ.ס.ז'"

מתיחות בפאריס סן ז'רמן. ההפסד הכבד שספגה הקבוצה ברן, 3:1, הותיר טעם מר בפיהם של אלופי אירופה. הכול בעקבות כמה אמירות חריפות של דמבלה בעיצומו של הרגע, אמירות שלואיס אנריקה ניסה למזער במסיבת העיתונאים.

זוכה כדור הזהב הנוכחי מתח ביקורת פומבית על הגישה בחדר ההלבשה והדגיש כי הקבוצה צריכה לחשוב יותר על המועדון ולהיות פחות אנוכית: "אם כל אחד ישחק לעצמו על המגרש, זה לא יעבוד ולא נזכה בתארים שאנחנו רוצים".

"בעונה שעברה שמנו את המועדון, את הסמל, את פאריס סן ז'רמן לפני שחשבנו על עצמנו. אנחנו צריכים לחזור לזה, במיוחד במשחקים כאלה. אנחנו חייבים להראות יותר רצון. אנחנו בפאריס סן ז'רמן כדי לנצח משחקים", הוסיף דמבלה ברצינות, כשהוא שוב מפציר בחבריו לחשוב על הקבוצה יותר מאשר על כל אחד מהם באופן אישי.

אוסמן דמבלה (IMAGO)

“אמירות חסרות ערך”

כשנשאל על כך, לואיס אנריקה צמצם מחשיבות דבריו של דמבלה. הוא עשה זאת בנחישות האופיינית לו. "לא אתן לשום שחקן לחשוב שהוא חשוב יותר מהמועדון. לא אני, לא המנהל הספורטיבי, לא הנשיא, ולא המועדון", אמר המאמן, "האמירות האלה חסרות ערך. הן תוצאה של כעס אחרי משחק, ואני חושב שזה ברור. אין לנו מה להפסיד".

"הצהרות של שחקנים אחרי משחק חסרות ערך. לחלוטין חסרות ערך. גם ההצהרות של המאמנים לא שוות הרבה, אבל ההצהרות של השחקנים חסרות ערך", התעקש המאמן.

"לא אגיב לשום שאלה או תשובה של אף שחקן. לעולם לא אתן לשחקן כלשהו להציב את עצמו מעל המועדון. שיהיה ברור. אני האחראי על הקבוצה", סיכם לואיס אנריקה לאחר ההפסד בראן.