אלגרי: כולם צריכים ללמוד מהאופי של מודריץ'

מילאן עשתה צעד חשוב במאבק האליפות עם ניצחון חוץ 1:2 על פיזה, במשחק קשה בהרבה מכפי שציפו ברוסונרי. אחרי שרובן לופטוס-צ'יק העלה ליתרון בנגיחה וניקלאס פולקרוג החמיץ פנדל שפגע בקורה, פליפה לויולה איזן, אך לוקה מודריץ' בן ה-40 התעלה ברגע האמת, פרץ לרחבה בשיתוף פעולה עם סמואלה ריצ'י וכבש את שער הניצחון היקר.

שער קריטי במאבק

בסיום המשחק התייצב מודריץ' מול המצלמות והדגיש עד כמה שלוש הנקודות היו חיוניות. "זה היה חשוב עבורנו, לא יכולנו להרשות לעצמנו לאבד את הניצחון, כי ידענו שהנקודות האלה קריטיות כדי להישאר במאבק על הליגה, ועשינו את זה".

הקרואטי הודה כי קבוצתו איבדה ריכוז במחצית השנייה: "היינו נרפים קצת בחצי השני ולא שמנו לב מספיק, ולכן הם כבשו. אז לחצנו, הלכנו קדימה וכבשנו את השער הזה שהוא מאוד חשוב עבורנו. אנחנו שמחים על הניצחון".

דרמה בסיום: מודריץ' מעניק ניצחון למילאן

למרות רצף המשחקים המרשים, מודריץ' שמר על פרופורציות: "כל משחק הוא ממש קשה בסרייה א', אז אנחנו חייבים להמשיך לעבוד, להשתפר ולהתמקד במשחק הבא". הוותיק גם התייחס לשירה של אוהדי מילאן, שהקדישו לו ביציע שיר המזוהה עם דייגו מראדונה. "זו זכות לשמוע שהם שרים את השיר הזה בשבילי. תודה רבה, אני מאוד שמח לשמוע את השיר הזה עבורי", אמר במבוכה קלה.

אלגרי: “דוגמה לכולם”

מאמן מילאן, מסימיליאנו אלגרי, החמיא לכוכב הוותיק והבהיר עד כמה השפעתו חורגת מהשער שכבש. "מעבר לטכניקה המופלאה שלו, הוא באמת רצה ללכת ולהשיג את הניצחון הזה בסיום. כולנו צריכים ללמוד מהאופי שלו ומהענווה המדהימה שלו. אנחנו כל כך שמחים שהוא כאן, השחקנים הצעירים חייבים לנצל את ההזדמנות לעבוד איתו", אמר אלגרי.

המאמן הודה שהמשחק לא היה פשוט: "זה לא היה קל, כי פיזה היא קבוצה לא נוחה לשחק מולה. הם נראים כאילו הם יושבים אחורה ולא עושים כלום, ואז יכולים לעקוץ במתפרצת, וגם תפסו אותנו לא מוכנים בשער שלהם. אנחנו לוקחים שלוש נקודות, אבל אנחנו באמת צריכים להשתפר אחרי ההופעה הזו".

מודריץ' עם תואר ה-MVP (IMAGO)

מודריץ', שנבחר לאיש המשחק, הפך לשחקן השלישי הכי מבוגר שכובש בסרייה א', בגיל 40 ו-157 ימים. מעבר לנתון ההיסטורי, במילאן יודעים שהשער שלו עשוי להתברר כמשמעותי במיוחד במאבק הצמוד בצמרת, כאשר הקבוצה כבר עם 53 נקודות ומתקרבת צעד נוסף אל היעד שהציבה לעצמה בתחילת העונה.