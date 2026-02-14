יום שבת, 14.02.2026 שעה 06:40
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

טים וינס חגגה בכוכבים העולים, אדג'וקם ה-MVP

24:25 צמוד ודרמטי לטים וינס על טים מלו בגמר, כאשר הרוקי של פילדלפיה בלט עם סלי הניצחון ועוד הופעה אדירה בחצי הגמר. אבדיה צפה בקלינגן והאנסן

|
אדג'וקם עם תואר ה-MVP (רויטרס)
אדג'וקם עם תואר ה-MVP (רויטרס)

סופ"ש האולסטאר 2026 יצא לדרך בלוס אנג'לס עם ערב עמוס משחקים באינטואיט דום, ובמוקד עמד טורניר הכוכבים העולים שהסתיים בדרמה גדולה ובזכייה של טים וינס לאחר 24:25 צמוד על טים מלו בגמר.

הערב נפתח עם הניצחון של טים מלו על טים אוסטין, שהורכבה משחקני ג'י ליג. זה היה משחק הפכפך במיוחד, כשאוסטין הובילה 28:32, אך ריד שפרד צלף שתי שלשות רצופות והעביר את היתרון לצד של מלו. סל של דילן הארפר על אחיו רון הארפר ג'וניור סגר עניין והבטיח ניצחון. דונובן קלינגן ושפרד הובילו את קלעי טים מלו עם 9 נקודות כל אחד, בעוד יאניק קונאן נידרהאוזר קלע 11 נקודות לאוסטין. יאנג האנסן סיים עם 10 נקודות והודח.

בחצי הגמר השני טים וינס פגשה את טים טי-מאק ונקלעה לפיגור מוקדם של 15:7. אלא שטים וינס חזרה לעניינים, השוותה ל-24 ובהמשך השלימה ריצת 0:10 בדרך למהפך ויתרון 29:31. היריבה עוד צימקה ל-39:36, אך סל ניצחון של וי ג'יי אדג'קום שלח את וינס לגמר. הרוקי של פילדלפיה להט עם 17 נקודות, כולל 10 האחרונות של קבוצתו.

אדגאדג'וקם עם הכדור (רויטרס)

גמר דרמטי

הגמר סיפק סיום דרמטי במיוחד עם יעד של 25 נקודות. טים מלו פתחה חזק ועלתה ל-4:9, אך וינס הגיבה בריצת 0:6 והמשחק נשאר צמוד לכל אורכו. מלו כבר הובילה 23:24 והייתה זקוקה לעצירה אחת כדי להכריע, אך אדג'קום חדר לסל, סחט עבירה וקלע פעמיים מהקו כדי לקבוע 24:25 ולהעניק לטים וינס את התואר. אדג'קום נבחר ל-MVP של משחק הכוכבים העולים לאחר שסיים עם 6 נקודות בגמר והציג מנהיגות ברגעי ההכרעה, בעוד דילן הארפר קלע 8 נקודות למלו.

מקסי ואדגמקסי ואדג'וקם (רויטרס)

ביציעים ובשורות הראשונות על הפרקט נרשמה גם נוכחות ישראלית, כאשר דני אבדיה הגיע כצופה לאירוע וצפה מקרוב בדונובן קלינגן וביאנג האנסן.

הסטורי של אבדיה (אינסטגרם)הסטורי של אבדיה (אינסטגרם)

החגיגה בלוס אנג'לס תימשך עם תחרויות השלשות וההטבעות, ובהמשך עם משחק האולסטאר עצמו, שייערך השנה בפורמט חדש של טורניר בין שתי קבוצות אמריקאיות לקבוצה בינלאומית, במסגרת האירוע ה-75 בתולדות המשחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */