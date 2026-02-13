לא יוצאת מהמשבר: 0:0 לאלצ׳ה נגד אוססונה

המחזור ה-24 בליגה הספרדית נפתח היום (שישי) עם משחק בין אלצ׳ה לאוססונה. שתי הקבוצות קיוו לנצח, אך נפרדו בחלוקת נקודות לאחר 0:0 מאכזב ללא שערים.

אלצ'ה הייתה הקבוצה הדומיננטית יותר לאורך רוב שלבי המשחק, שלטה בהחזקת הכדור והגיעה למספר הזדמנויות קורצות, במיוחד מרגלי אלווארו רודריגס ואנדרה סילבה, אך נתקלה ביום נהדר של שוער אוססונה, סרחיו הררה, שסיפק מספר הצלות מרשימות.

אוססונה מצידה התקשתה לייצר איומים משמעותיים על השער של דיטורו, כשגם הכוכב שלה אנטה בודימיר לא הצליח למצוא את הרשת. התיקו משאיר את אלצ'ה במאבק ההישרדות בתחתית כשהיא לא מנצחת כבר שבעה מחזורים רצופים, בעוד אוססונה פספסה הזדמנות להתקרב למקומות המובילים לאירופה, אך מרוצה ממשחק שישי ללא הפסד.