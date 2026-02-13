יום שבת, 14.02.2026 שעה 00:20
אנטישמיות בחנות הרשמית של אולימפיאדת החורף

מבחיל: עובד בחנות הרשמית של המשחקים האולימפיים במילאנו-קורטינה תועד צועק לעבר ישראלים "שחררו את פלסטין" כשביקרו בחנות. תלונה הוגשה במשטרה

מריה סניוק והמשלחת הישראלית (הוועד האולימפי בישראל)

אירוע לא נעים לאוהדים הישראלים שמבקרים בימים אלה במשחקי החורף באיטליה. עובד בחנות הרשמית של אולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה 2026 צעק לעבר אוהדים ישראלים "שחררו את פלסטין" בזמן שביקרו בחנות.

על פי דיווחים ברשתות וסרטון וידאו שצולם על ידי מי שנכח בחנות, העובד צעק "שחררו את פלסטין" לעבר הישראלים שביקרו בה. משטרה הוזעקה לחנות הרשמית בעקבות תלונה על הטרדה.

המשלחת הישראלית היא חלק מאולימפיאדת החורף כמו כל המדינות, כאשר המטרה של המשחקים היא לאפשר לכולם להשתתף בחגיגה הספורטיבית במקום נטול פוליטיקה, ואירוע שכזה לא אמור להתרחש בחנות הרשמית על ידי עובד במקום שגרם לאוהדים לאי נוחות. 

