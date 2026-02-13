יום שבת, 14.02.2026 שעה 00:08
כדורגל עולמי

צ׳לסי הביסה 0:4 את האל בגביע, שלושער לנטו

הבלוז לא התקשו נגד הקבוצה מהליגה השנייה במסגרת הסיבוב הרביעי בגביע האנגלי. הפורטוגלי הצטיין עם שלושה שערים, אסטבאו הוסיף. 3 בישולים לדלאפ

|
שחקני צ'לסי חוגגים את היתרון (IMAGO)
שחקני צ'לסי חוגגים את היתרון (IMAGO)

הגביע האנגלי נמשך באנגליה גם היום (שישי) כשבמוקד, צ׳לסי אירחה את האל סיטי במסגרת הסיבוב הרביעי. הבלוז לא התקשו נגד הקבוצה מהצ׳מפיונשיפ וניצחו בסיום 0:4 בדרך לשלב הבא.

אחרי 40 דקות ללא שער, המופע של פדרו נטו התחיל עם הגול הראשון במשחק מבישול של ליאם דלאפ. בדקה ה-51 הפורטוגלי הכפיל את היתרון והשלים צמד נהדר, אך זה ממש לא עצר פה.

שמונה דקות חלפו ואסטבאו נהנה גם הוא מבישול של ליאם דלאפ בדרך לשלישי של צ׳לסי. בדקה ה-71 פדרו נטו השלים שלושער ודלאפ השלים את הבישול השלישי שלו במשחק בדרך ל-0:4.

