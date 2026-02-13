על הבאזר: פנרבחצ׳ה גברה על פנאתינייקוס

המחזור ה-28 ביורוליג משך גם היום (שישי) כשבמקביל להפסדה של הפועל תל אביב, חמישה משחקים נוספים יצאו לדרכם. במוקד – פנרבחצ׳ה שמרה על פסגת היורוליג עם ניצחון על הבאזר נגד פאנתינייקוס. מונאקו גברה על באסקוניה והתקרבה לשישייה הראשונה. ריאל מדריד נצמדה לצמרת אחרי ניצחון על פרטיזן בלגרד ודובאי הביסה את מילאנו.

מונאקו – באסקוניה 92:102

מונאקו הצליחה לקטוע רצף של חמישה הפסדים עם ניצחון ביתי מרשים, 92:102 על באסקוניה. למרות שהאורחים מספרד הוליכו במחצית (50:46), חניכיו של ואסיליס ספאנוליס הפכו את היוצרות בחצי השני, כאשר רבע אחרון מצוין ושלשות מכריעות של אלפא דיאלו ואלי אוקובו סללו את הדרך ליתרון דו-ספרתי מבטיח.

מייק ג'יימס הוביל את רשימת הקלעים של המנצחת עם 17 נקודות ו-8 אסיסטים, כשיחד איתו בלטו ניקולה מירוטיץ' ואוקובו (16 נק' כל אחד). עבור מונאקו, שמחזיקה כעת במאזן של 12:16, מדובר בהכנה מצוינת לקראת המפגש הבא מול מכבי תל אביב, בעוד באסקוניה שקעה למאזן 19:9 ותנסה להתאושש בדרבי הספרדי מול ולנסיה.

פנאתינייקוס – פנרבחצ׳ה 85:83

פנרבחצ'ה המשיכה את הכושר המפלצתי שלה עם ניצחון חוץ ענק באתונה, 83:85 על פנאתינייקוס, שהיה ניצחונה השביעי ברציפות ביורוליג. הקבוצה הטורקית, שלא הפסידה מאז תחילת ינואר, עלתה למאזן של 20 ניצחונות העונה ביורוליג לאחר משחק מותח שהוכרע על הבאזר בזכות סל של ווייד בולדווין. בעוד פנרבחצ'ה מאותתת לכל אירופה שהיא מועמדת בכירה לזכייה, היוונים ספגו את הפסדם ה-12 העונה למרות קרב עיקש לעיני הקהל הביתי.

פרטיזן בלגרד – ריאל מדריד 77:73

ריאל מדריד רשמה את ניצחונה התשיעי ברציפות עם 73:77 דרמטי על פרטיזן בלגרד, שאיבדה סיכוי ממשי להתקרב למקום המוביל לפליי-אין. למרות שהבלאנקוס כבר הוליכו ביתרון מבטיח של 15 נקודות (45:60) במהלך הרבע השלישי, הסרבים לא ויתרו ובהובלתם של סטרלינג בראון ואלכסיי פוקושבסקי רצו 0:14 ואף הצליחו להפוך את התוצאה בפתיחת הרבע האחרון.

הדרמה הגיעה לשיאה בדקות הסיום כשלוח התוצאות הראה שוויון 69:69, אך סל של וולטר טבארס ושלשה קריטית של אנדרס פליז, 39 שניות לסיום, העניקו לריאל את היתרון המכריע. מריו חזוניה חתם את התוצאה מקו העונשין, והשאיר את פרטיזן עם המחמאות על הקאמבק, אך ללא הניצחון.

מילאנו – דובאי 96:78

במשחק בין שתי קבוצות שנלחמות על הפלייאין, מילאנו הציגה משחק חסר אנרגיה וספגה הפסד כואב לדובאי, ששלטה ללא עוררין במחצית הראשונה ואף קלעה 42 נקודות בתוך פחות מ-15 דקות. האיטלקים התקשו לעצור את המומנטום של היריבה, כשמנגד דובאי העלתה את האינטנסיבות ברבע השלישי, וסגרה עניין במהירות.