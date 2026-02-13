איטודיס: הרבע האחרון שלנו היה קטסטרופלי

הפועל תל אביב ספגה הערב (שישי) הפסד חמישי ברציפות ביורוליג, 93:82 לז'לגיריס, והיא בצניחה חופשית. דימיטריס איטודיס ניסה למצוא הסברים להפסד ולתקופה הלא טובה שעוברת על חניכיו לאחרונה.

בסיום, מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, אמר: ״הצלחנו להיות במשחק למרות פתיחה לא טובה שלנו. שלטנו בקצב והבאנו את המשחק לאן שרצינו. ברבע האחרון איבדנו לא מעט כדורים וקורה לנו מה שקורה הרבה לאחרונה. אנחנו חייבים לדעת להיות יותר מרוכזים ברבע האחרון״.

“היינו שם 30 דקות, חשפנו את נקודות החולשה שלהם, אבל הרבע הרביעי היה קטסטרופלי עבורנו. זה מראה את התמונה למה לא הצלחנו למחוק את הפער ולא שמרנו על הרמה שלנו. במשחקים האחרונים אנחנו מובילים שלושה רבעים, אבל ריצות קטנות מכריעות וכדורסל זה משחק של ריצות”, הוסיף.

“הייז דייויס רכש נהדר לפנאתינייקוס”

על נייג'ל הייז דייויס אמר: "שחקן יוצא מן הכלל ורכש נהדר לפנאתינייקוס, יש לנו מערכת יחסים מצוינת. אנחנו מקצוענים ואנחנו בקבוצות שונות. הוא אוהב את המשחק והם יראו את זה".