תאבד את הפסגה? פ.ס.ז' ספגה הפסד 3:1 לראן

פאריס סן ז'רמן הופתעה הערב (שישי) במסגרת המחזור ה-22 בליגה הצרפתית, כשנכנעה 3:1 לראן במשחק חוץ סוער. האלופה נקלעה לפיגור כבר במחצית הראשונה, ניסתה לחזור אך נענשה שוב, וכעת היא עלולה לאבד את הפסגה ללאנס אם זו תדע לנצל את המעידה.

ראן היממה, פאריס הסתבכה במאבק האליפות

המארחת עלתה ליתרון בדקה ה-34 לאחר שמוסא תמארי שלח בעיטה עוצמתית מחוץ לרחבה אל הפינה השמאלית של השער וקבע 0:1. פאריס התקשתה לייצר מצבים משמעותיים, ובמחצית השנייה העניינים הסתבכו עוד יותר כשבדקה ה-69 אסטבן לפול התרומם מעל כולם לכדור קרן ונגח פנימה את ה-0:2.

פ.ס.ז' הצליחה לצמק שלוש דקות בלבד לאחר מכן, כאשר אשרף חכימי הגביה כדור מדויק ואוסמן דמבלה נגח מקרוב אל הרשת וצימק ל-2:1, אך התקוות לקאמבק לא החזיקו מעמד זמן רב. בדקה ה-81 לודוביק בלאס מצא את בריל אמבולו מול שער ריק, והחלוץ דחק בקלות את השלישי של ראן וסגר עניין.

שחקני ראן (IMAGO)

בסיום, ראן חגגה ניצחון יוקרתי שמשפיע ישירות על צמרת הטבלה, בעוד אלופת אירופה של לואיס אנריקה מסתבכת ברגע קריטי של העונה עם הפסדה השלישי בליגה, כאשר היא עלולה לשלם מחיר כבד במאבק על האליפות.