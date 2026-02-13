יום שישי, 13.02.2026 שעה 22:16
גלנד זכה באליפות אירופה עד גיל 21 ב-MMA

הישג מרשים מאוד: הישראלי קטף מדליית זהב במשקל עד 52 ק"ג אחרי שהכניע את יריבו הספרדי. יו"ר איגוד ה-MMA: "תחרות חסרת תקדים של ישראל". צפו בקרב

יואב גלנד על הפודיום (איגוד ה-MMA בישראל)
יואב גלנד על הפודיום (איגוד ה-MMA בישראל)

הישג מרשים לאיגוד ה-MMA בישראל כאשר יותם גלנד זכה הערב (שישי) במדליית זהב ראשונה אי פעם לנבחרת עד גיל 21 במשקל 52 ק"ג. גלנד עלה אל תוך הכלוב בנחישות יוצאת דופן והצליח להכניע את יריבו הספרדי בתוך פחות מדקה בחניקה אחורית. זוהי השנה השלישית ברצף שגלנד מתחרה בגמר אליפות אירופה, כאשר בשנת 2024 זכה במדליית הכסף עד גיל 18, ובשנת 2025 זכה שוב במדליית הכסף עד גיל 21.

הפעם, גלנד לא השאיר מקום לספק ושלט בקרב מהרגע הראשון של ההתמודדות והוסיף מדליית שלישית לנבחרת ישראל באליפות אירופה, לאחר הזכיות קודם לכן של גיא פריינטה ואלון אביטל בנוער, ובסך הכל 19 מדליות בכל הגילאים.

נשיא איגוד ה-MMA ומאמנו של גלנד, עידו פריינטה, אמר: “אליפות אירופה חסרת תקדים לנבחרות ישראל השנה. לראשונה זכינו בשלוש מדליות זהב היסטוריות ובסך הכל ב-19 מדליות, שזה שיפור משמעותי בכמות ובמיוחד באיכות של הזכיות. זוהי ללא ספק התחרות המוצלחת ביותר בתולדות האיגוד מאז הקמתו”.

גאווה כחול לבן: יותם גלנד אלוף אירופה!

עוד אמר: “אין ספק שדור ההווה והעתיד של ענף ה-MMA בישראל נמצא בפריחה מדהימה. אין יותר גאה ממני בזכייה של יותם, לא היה לי ספק שהוא ישיג את הזהב השנה, ואנחנו כבר עם הפנים לאליפות העולם. תמיד גאים לייצג את מדינת ישראל מול כל העולם ונמשיך לעשות  זאת בגאווה גדולה”.

יותם גלנד עם המדליה (איגוד ה-MMA בישראל)יותם גלנד עם המדליה (איגוד ה-MMA בישראל)

עדי כפיר, סמנכ״ל המדיה של האיגוד הוסיף: “אין מילים לתאר את גודל ההישג ואת ההתרגשות של כולנו. תודה ענקית לכל מי שתמך”. כמו כן,  ראוי לציין את ארבעת השופטים הישראלים הבינלאומיים שגם כן מייצגים את האיגוד והמדינה בתחרות: עופר לידר, ארקדי סצ'קובסקי, שי אופיר ורועי בן שלום.

