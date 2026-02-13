דני אבדיה: מוזר כשהחברים קוראים לי 'אולסטאר'

דני אבדיה הגיע היום (שישי) ללוס אנג'לס, לקראת אירוע האולסטאר שיתקיים ביום ראשון באינטואיט דום, האולם של לוס אנג'לס קליפרס. עבור הישראלי מדובר בציון דרך משמעותי, אך נראה שהוא עצמו עדיין מתקשה לעכל את המעמד.

“לא רואה בעצמי כאולסטאר”

בחשבון ה-X של פורטלנד פורסם סרטון שמלווה את הגעתו לעיר המלאכים, ובו שיתף בתחושותיו: "אני לא באמת רואה את עצמי כאולסטאר. אני משחק כדי ליהנות ולנצח, וזה מה שקרה. כשהחברים שלי לקבוצה קוראים לי 'אולסטאר' זה מרגיש מוזר, כי אף פעם לא חשבתי שיקראו לי ככה".

אבדיה ישתתף בקבוצה הבינלאומית במשחק החגיגי לצד כמה מהשמות הבולטים בכדורסל העולמי, אחרי עונת שיא אישית בה הוא מעמיד ממוצעים של 25.2 נקודות, 7.2 ריבאונדים ו-6.6 אסיסטים למשחק.

מעבר לסטטיסטיקה המרשימה, אבדיה ביסס את עצמו כאחד השחקנים המשפיעים בסגל של פורטלנד, כשהוא מוביל מהלכים, יוזם בהתקפה ותורם גם בצד ההגנתי. היכולת שלו לייצר מצבים לאחרים לצד שיפור עקבי בקליעה הפכו אותו לשחקן שלם יותר, כזה שמסוגל לקחת אחריות ברגעים מכריעים.

כעת, עם הבמה הגדולה של האולסטאר והחשיפה העולמית הנלווית, הישראלי מקבל הזדמנות נוספת להוכיח שהקפיצה שעשה העונה אינה מקרית. עבורו, כך נראה, זו לא נקודת שיא אלא עוד צעד בדרך לביסוס מעמדו כאחד השמות הבולטים בדור החדש של הליגה.