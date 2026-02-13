מהרכזים הגדולים שהיו: כריס פול פרש מכדורסל

כריס פול תלה את הנעליים. הרכז הוותיק הודיע על פרישה רשמית היום (שישי), זמן קצר לאחר ששוחרר מטורונטו. פול הועבר לראפטורס ב-4 בפברואר במסגרת טרייד מהלוס אנג'לס קליפרס, אך בטורונטו כלל לא דרשו ממנו להתייצב בקבוצה ואף ניסו לצרף אותו לעסקה נוספת לפני דדליין הטריידים.

הוא לא שיחק מאז ה-1 בדצמבר, כאשר הקליפרס נפרדו ממנו ב-3 בדצמבר לאחר פתיחת עונה חלשה של 16:5. בעונתו ה-21 בליגה רשם שפל קריירה של 2.9 נקודות, 3.3 אסיסטים ו-1.8 ריבאונדים ב-16 משחקים בלבד, אך באמת לא זכה לשחק יותר מידי. בכל מקרה, נזכור אותו לבטח לא על העונה הזו, אלא על כך שהוא אחד הרכזים הכי טובים ששיחקו את המשחק הזה אי פעם.

קריירה מפוארת, אבל בלי טבעת

פול, הבחירה הרביעית בדראפט 2005, מסיים קריירה מפוארת עם 12 הופעות באולסטאר ו-11 בחירות לחמישיות העונה. לאורך הקריירה העמיד ממוצעים של 16.8 נקודות, 9.2 אסיסטים ו-4.4 ריבאונדים. הוא ולברון ג’יימס הם היחידים בתולדות ה-NBA שחצו את רף 20,000 הנקודות ו-10,000 האסיסטים בקריירה.

כריס פול (IMAGO)

במהלך השנים שיחק גם בניו אורלינס הורנטס, יוסטון רוקטס, אוקלהומה סיטי, פיניקס סאנס, גולדן סטייט ווריורס, סן אנטוניו ספרס והקליפרס בשתי קדנציות שונות. בווריירס שימש לראשונה בקריירה כמחליף, ובעונה שעברה בספרס רשם הישג יוצא דופן כשהפך לשחקן הראשון שפותח ב-82 משחקים בשלב כה מתקדם של הקריירה.

למרות ההישגים, פול מעולם לא זכה באליפות ה-NBA. ההזדמנות הקרובה ביותר שלו הייתה ב-2021, אז הגיע עם פיניקס לגמר, אך הפסיד. כעת, אחד הרכזים הגדולים בדורו סוגר פרק בן יותר משני עשורים בליגה הטובה בעולם, כשהוא פרסם הודעה ארוכה מאוד ברשתיות החברתיות שלו.

כריס פול (רויטרס)

ההודעה הרשמית: “זהו זה”

פול כתב: “זהו זה, אחרי 21 שנים אני זז מהכדורסל. בזמן שאני כותב את זה, קשה להבין מה אני אמור להרגיש, אבל לראשונה ואולי אנשים יופתעו, אבל אין לי תשובה. מה שכן, אני מלא בשמחה ואסיר תודה, אולי הפרק של ‘שחקן NBA’ תם, אבל משחק הכדורסל לעד יהיה בתוך ה-DNA שלי. אני משחק בליגה הזו יותר ממחצית חיי, שלושה עשורים”.

עוד כתב: “זה משוגע לחשוב על זה בכלל, לשחק כדורסל בתור פרנסה זה דבר מטורף שמגיע עם המון אחריות. אני אקח איתי תמיד את הטוב ואת הרע, כאחד שתמיד לומד, להנהיג זה קשה ולא עבור החלשים. הרבה יאהבו אותך, אבל הרבה גם לא, ועדיין המטרה תמיד הייתה המטרה וכל מה שעשיתי היה מתוך רצון טוב. וואו, כמה שאני אוהב להתחרות”.