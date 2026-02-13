יום שישי, 13.02.2026 שעה 20:45
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

מהרכזים הגדולים שהיו: כריס פול פרש מכדורסל

אחרי שטורונטו הודיע על שחרורו, הכוכב הודיע מיד על כך שהוא תולה את הנעליים אחרי 21 עונות ב-NBA: "הכדורסל יהיה לעד ב-DNA, התברכתי כ"כ על הכל"

|
כריס פול (רויטרס)
כריס פול (רויטרס)

כריס פול תלה את הנעליים. הרכז הוותיק הודיע על פרישה רשמית היום (שישי), זמן קצר לאחר ששוחרר מטורונטו. פול הועבר לראפטורס ב-4 בפברואר במסגרת טרייד מהלוס אנג'לס קליפרס, אך בטורונטו כלל לא דרשו ממנו להתייצב בקבוצה ואף ניסו לצרף אותו לעסקה נוספת לפני דדליין הטריידים.

הוא לא שיחק מאז ה-1 בדצמבר, כאשר הקליפרס נפרדו ממנו ב-3 בדצמבר לאחר פתיחת עונה חלשה של 16:5. בעונתו ה-21 בליגה רשם שפל קריירה של 2.9 נקודות, 3.3 אסיסטים ו-1.8 ריבאונדים ב-16 משחקים בלבד, אך באמת לא זכה לשחק יותר מידי. בכל מקרה, נזכור אותו לבטח לא על העונה הזו, אלא על כך שהוא אחד הרכזים הכי טובים ששיחקו את המשחק הזה אי פעם.

קריירה מפוארת, אבל בלי טבעת

פול, הבחירה הרביעית בדראפט 2005, מסיים קריירה מפוארת עם 12 הופעות באולסטאר ו-11 בחירות לחמישיות העונה. לאורך הקריירה העמיד ממוצעים של 16.8 נקודות, 9.2 אסיסטים ו-4.4 ריבאונדים. הוא ולברון ג’יימס הם היחידים בתולדות ה-NBA שחצו את רף 20,000 הנקודות ו-10,000 האסיסטים בקריירה.

כריס פול (IMAGO)כריס פול (IMAGO)

במהלך השנים שיחק גם בניו אורלינס הורנטס, יוסטון רוקטס, אוקלהומה סיטי, פיניקס סאנס, גולדן סטייט ווריורס, סן אנטוניו ספרס והקליפרס בשתי קדנציות שונות. בווריירס שימש לראשונה בקריירה כמחליף, ובעונה שעברה בספרס רשם הישג יוצא דופן כשהפך לשחקן הראשון שפותח ב-82 משחקים בשלב כה מתקדם של הקריירה.

למרות ההישגים, פול מעולם לא זכה באליפות ה-NBA. ההזדמנות הקרובה ביותר שלו הייתה ב-2021, אז הגיע עם פיניקס לגמר, אך הפסיד. כעת, אחד הרכזים הגדולים בדורו סוגר פרק בן יותר משני עשורים בליגה הטובה בעולם, כשהוא פרסם הודעה ארוכה מאוד ברשתיות החברתיות שלו.

כריס פול (רויטרס)כריס פול (רויטרס)

ההודעה הרשמית: “זהו זה”

פול כתב: “זהו זה, אחרי 21 שנים אני זז מהכדורסל. בזמן שאני כותב את זה, קשה להבין מה אני אמור להרגיש, אבל לראשונה ואולי אנשים יופתעו, אבל אין לי תשובה. מה שכן, אני מלא בשמחה ואסיר תודה, אולי הפרק של ‘שחקן NBA’ תם, אבל משחק הכדורסל לעד יהיה בתוך ה-DNA שלי. אני משחק בליגה הזו יותר ממחצית חיי, שלושה עשורים”.

עוד כתב: “זה משוגע לחשוב על זה בכלל, לשחק כדורסל בתור פרנסה זה דבר מטורף שמגיע עם המון אחריות. אני אקח איתי תמיד את הטוב ואת הרע, כאחד שתמיד לומד, להנהיג זה קשה ולא עבור החלשים. הרבה יאהבו אותך, אבל הרבה גם לא, ועדיין המטרה תמיד הייתה המטרה וכל מה שעשיתי היה מתוך רצון טוב. וואו, כמה שאני אוהב להתחרות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
