מכבי ת"א יכולה לעקוף את הפועל ת"א ביורוליג

הצניחה החופשית של הפועל תל אביב נמשכה גם אתמול (שישי). האדומים הגיעו למפגש נגד ז’לגיריס עם ארבעה הפסדים רצופים, ולא הצליחה לעצור את כדור השלג כשהיא נכנעה 93:82 כדי להוסיף עוד סימן קריאה לקריסה הגדולה שיש במועדון.

פודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל עם ריף גרוס, חי תנעמי ותומר חבז סיכם את ההפסד: מעמדו של דימיטריס איטודיס, המאמן לא מוציא כלום מהקבוצה לא בהגנה ולא בהתקפה, האם צריך לסיים את דרכו של היווני ומה הפועל צריכה כדי להציל את העונה הזו?

וגם: המפגש נגד הפועל ירושלים, המצב הקשה עם הקהל, הסיטואציה הקשה בטבלה, האם מכבי תל אביב עוד יכולה לעקוף את הפועל תל אביב בטבלה והאם עודד קטש המאמן הטוב ביותר באירופה?