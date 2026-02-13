פליק לשחקני ברצלונה: מגיע לכם להפסיד 7:0

מעולם, בעונה וחצי שבה הוא מאמן את ברצלונה, לא ראו את האנזי פליק כה זועם. זה קרה בהפסקת המשחק מול אתלטיקו מדריד, במשחק הראשון של חצי גמר הגביע. על לוח התוצאות הופיעה ספרה חדה וברורה: 4:0 לחובת הקבוצה.

וכשהגיע הזמן לפנות לשחקניו, נשמע נאום לוהט ובטון גבוה במיוחד. פליק, כועס יותר מאי פעם מאז תפס את הקווים בברצלונה, היה חד וברור עם שחקניו. הוא זנח את כל הריסונים שלו, את הקרירות הגרמנית האופיינית ואת האיפוק הרגיל שלו.

המחצית הראשונה של קבוצתו במדריד לא מצאה חן בעיניו כלל. והוא לא הסתיר זאת: למעשה, הוא עשה דבר שכמעט לא עשה מאז הגעתו לברצלונה, להחליף שחקן עוד לפני הירידה להפסקה. הקורבן היה קסאדו, כדי להכניס את לבנדובסקי.

עונש ו”חיבה” לקסאדו

אולי כדי לרכך את המשמעות של חילוף כה דרסטי, שלרוב נתפס כעונש, פליק הפגין מחווה חמה כלפי שחקן הבית כשזה, מאוכזב, עזב את כר הדשא. אך כשהגיע לחדר ההלבשה בתום המחצית הראשונה, פליק התפוצץ. הוא לא חסך במילים והבהיר עד כמה המחצית הראשונה אכזבה אותו, יותר מכל רגע אחר מאז הגיע לבארסה.

קסאדו ופליק (IMAGO)

הקישור במוקד הביקורת

הוא היה ביקורתי במיוחד כלפי שחקני הקישור: למרות שברצלונה סבלה בהגנה יותר מהרגיל והבלמים לא הצליחו לעצור את התקפות אתלטיקו, פליק מיקד את הביקורת באנשי הקישור וההתקפה.

הוא האשים אותם בכך שלא לחצו מספיק, שלא ידעו לבלום את היריבה ושלא הצליחו לשמור על החזקת הכדור. ברצלונה הייתה במחצית הראשונה קבוצה רפאית, שכמעט לא יצרה משחק.

"לא שיחקנו טוב במחצית הראשונה. לא שיחקנו כמו קבוצה. היה מרחק גדול בין כולם. לא לחצנו כמו שרצינו. המחצית השנייה הייתה טובה יותר ויש לנו עוד משחק, נילחם על זה. אנחנו מסוגלים לנצח כל מחצית בשני שערים. אנחנו צריכים את האוהדים שלנו באצטדיון", הוסיף המאמן בניתוח שלו במסיבת העיתונאים לאחר המשחק.

עם זאת, הרגע המפתיע ביותר הגיע דווקא בהפסקה. כשהוא פנה לשחקניו כשהוא נסער באופן בולט, עד כדי כך שהשמיע משפט חריף במיוחד ובטון לא מתון כלל: "מגיע לכם להפסיד 7:0!".

רתח. האנזי פליק (IMAGO)

"קבוצה בלי רוח ובלי אינטנסיביות"

ב’מונדו דפורטיבו’ הוסיפו שפליק היה חד וברור במסר שלו והבהיר כי במחצית הראשונה נראתה הקבוצה "ללא רוח, ללא אינטנסיביות וללא רצון להתחרות", במיוחד בהשוואה לאתלטיקו מדריד. המאמן לא חסך במילים ואמר לשחקניו כי התדמית שהציגו אינה ראויה לקבוצה ששואפת לזכות בתארים ונמצאת מרחק נגיעה מגמר. לדבריו, אינו מבין כיצד עלו כך למגרש, ללא עוצמה וללא מחויבות מול יריבה שידועה בכך שהיא נלחמת על כל כדור.

לאחר השיחה, פליק ביקש משחקניו למקד את המחשבות במשחק הקרוב מול ג’ירונה במונטיליבי ביום שני, משחק קריטי למאבק האליפות, במיוחד אחרי המפלה במטרופוליטנו. הוא דרש לראות בהפסד 4:0 שיעור להמשך הדרך.

במסיבת העיתונאים לאחר המשחק מול אתלטיקו, פליק דווקא נמנע מלבקר את שחקניו בפומבי ואמר: "אני לא מאוכזב מהקבוצה שלי, אני גאה בעונה שאנחנו עושים", אם כי הודה כי לאתלטיקו "הייתה יותר עוצמה, יותר רעב לכבוש". הוא גם סיפר כי במחצית ניסה לשכנע את שחקניו לתקוף ולצמצם פערים: "דיברנו על המצבים השונים ועל איך היינו צריכים לעשות טוב יותר. לא ראינו את הקבוצה שאני רוצה לראות במחצית הראשונה".

לא מכניסים שחקן קר לבעוט פנדל!

ההערכה היא שלאחר צפייה חוזרת במשחק וניתוח רגוע של הטעויות, במיוחד במחצית הראשונה, החליט פליק כי יש צורך להעביר לשחקנים מסר תקיף יותר, כזה שיבהיר שהיכולת שהוצגה אינה מתקבלת על הדעת בשלבים המכריעים של העונה.