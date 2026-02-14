ברדה, לאזטיץ' והקאמבק לישראל: אנטוניץ' פותח

באחד המהלכים היותר מפתיעים של חלון ההעברות בליגה הלאומית, הנהלת מכבי יפו, בראשות היו"ר ערן כהן אמין, הצליחה לשים את ידה על הבלם הסרבי גוראן אנטוניץ', מי שהיה אחד הבלמים הבכירים בליגה השנייה אשתקד וסייע להפועל תל אביב לשוב לליגת העל תוך עונה אחת.

הבלם בן ה-35, שפתח את העונה בליגה הבוסנית, הצטרף לקבוצה של איציק ברוך במטרה לחזק את החלק האחורי, שספג לא מעט שערים העונה וכבר במשחק הבכורה השבוע מול מכבי פ"ת ולאחר שני אימונים בלבד, הצליח אנטוניץ' לסייע לקבוצתו לשמור על שער נקי.

בקדנציה השנייה שלו בישראל, הוא יצטרך להתרגל למשימה אחרת לגמרי: מהניסיון להעפיל לליגת העל, לניסיון לסייע לקבוצתו החדשה לשרוד בליגה השנייה. בראיון מיוחד למדור "לאומית במוקד", סיפר אנטוניץ' על ההחלטה להגיע ליפו, החיבור לישראל והפרידה מהאדומים.

גוראן אנטוניץ׳ בפעולה (חגי מיכאלי)

עוד דיבר הסרבי על החיבור בין הכדורגלנים ממולדתו לליגה הישראלית, עזיבתו של מי שאימן אותו ונתן לו את סרט הקפטן ז'ארקו לאזטיץ', העונה הנוכחית של האדומים והאם מאמין שקבוצתו הנוכחית תשרוד בליגה.

גוראן, פתחת בהרכב מול מכבי פ"ת אחרי כמה אימונים בודדים, הופתעת מההשתלבות המהירה?

"האמת שלא הופתעתי. אני מרגיש שהניסיון שלי בישראל עזר לי. המאמן איציק שאל אותי לפני המשחק אם אני יכול לשחק ועניתי לו שכן ושאתן את כל כולי. בדיוק לאחרונה, סיימנו את תקופת ההכנה לקראת החלק השני של העונה בבוסניה כך שהגעתי בכושר".

איציק ברוך (רדאד ג'בארה)

איך הגבת כששמעת על ההצעה ממכבי יפו? היו לך עוד הצעות מישראל?

"חשבתי על זה קצת. ראיתי שהקבוצה במצב לא טוב, אבל הרגשתי שאני יכול לעזור לשפר את הקבוצה. זכרתי את המשחקים נגדם בשנה שעברה, שהם עשו לנו בעיות והחלטתי להגיע. למען האמת, לא היו הצעות נוספות מישראל".

שיחקת בקבוצה שנאבקה על העלייה לליגת העל ועכשיו בקבוצה שנאבקת לא לרדת לליגה א', זה שונה.

"תשמע, כשהתחלתי לשחק כדורגל, שיחקתי בקבוצה שכל הזמן נאבקה על ההישרדות. אז הייתי כבר במאבקים כאלה ובסיטואציות כאלה. אנחנו צריכים להסתכל ממשחק למשחק ולדחוק את עצמנו לקשה במטרה לעשות את הכי טוב שלנו ולשרוד".

אחת הבעיות של הקבוצה היא שהיא סופגת לא מעט שערים.

"אני אופטימי שנוכל לשנות את זה. אנחנו מדברים על הבעיות לא מעט ואיך אנחנו יכולים לפתור את זה. שיחקנו נגד מכבי פ"ת, שהיא במקום הראשון, לא ספגנו וסיימנו בתיקו. אם הצלחנו לעשות את זה מול מוליכת הטבלה, אנחנו יכולים לעשות את זה מול כל קבוצה".

איך התרשמת מהמועדון?

"קיבלו אותי מאוד יפה, גם המאמן. זכרתי כמה שחקנים ששיחקתי מולם בעונה שעברה כמו גיל יצחק, אדיר מאיה ורוי ברנס ששיחק איתי בהפועל".

גיל יצחק (עמרי שטיין)

“העובדה שאני בא מסרביה לישראל עוזרת לי להיות מחושל יותר”

אנחנו רואים לא מעט סרבים שמגיעים לישראל: סטואיץ', בליץ', אתה... מה הסוד לחיבור?

"אני חושב שהליגה הישראלית אוהבת שחקנים סרבים והשחקנים הסרבים אוהבים את הליגה הישראלית. בשתי הליגות הרמה פחות או יותר דומה, אני מתכוון מבחינת הליגה הראשונה. לגביי? אני מאוד אוהב את ישראל. מזג האוויר נהדר, האנשים נחמדים".

אבל זה לא מובן מאליו. יש לא מעט זרים שלא רוצים לבוא לפה.

"אני רגיל לפה, בשנה שעברה כששיחקתי בהפועל ת"א המצב היה אפילו רע יותר, היו אזעקות. אבל אמרתי לכל מי ששאל אותי, שאמנם מדברים על מלחמה, אבל לא מרגישים את זה פה. אני מרגיש בטוח ובטוח שהעובדה שאני מגיע מסרביה, עוזרת לי להיות מחושל יותר".

איך אתה מסכם את התקופה בהפועל ת"א?

"מדהימה. הצלחנו להחזיר את הפועל ת"א לליגת העל, הקבוצה הייתה מדהימה. התחלנו רע, אבל עשינו קאמבק גדול ובסוף הצלחנו. הזיכרון הכי גדול שלי? משחק העלייה לליגת העל כמה מחזורים לסיום העונה".

"הייתה קבוצה מדהימה". גוראן אנטוניץ' (שחר גרוס)

אפילו קיבלת את סרט הקפטן לכמה משחקים.

"כן, זה לא משהו שהוא מובן מאליו, אבל המאמן מסאי דגו בא אליי בשלב מוקדם בעונה ואמר לי שהוא רוצה לתת לי את סרט הקפטן. אמרתי לו שאין בעיה, רק שאני מקווה שזה לא יגרום לתסכול אצל כמה שחקנים ותיקים יותר. פתאום בא שחקן שמשחק פה חודש ומקבל את סרט הקפטן? זה מפתיע".

“יכולתי לשחק בליגת העל, אבל הפועל צירפה שחקנים טובים”

היה גם חיבור עמוק עם האוהדים, התאכזבת שלא המשכת בליגת העל?

"הם אהבו אותי. אפילו כשחתמתי במכבי יפו, קיבלתי הודעות מאוהדי הפועל ת"א. זה שלא המשכתי? זו החלטה של המאמן ושל הצוות המקצועי במועדון. ברור שכל שחקן רוצה לשחק ברמה כמה שיותר בכירה, אני חושב שיכולתי לשחק בליגת העל. אבל הם צירפו שחקנים טובים, רואים את זה לפי המצב שלהם העונה בטבלה".

איך הודיעו לך שאתה עוזב?

"אליניב ברדה הודיע לי על כך. הוא החמיא לי, אבל אמר שהוא צריך בלמים מהירים יותר ובוא נגיד את האמת, אני קצת מבוגר יותר ולא יכול לרוץ במהירות של 34-35 קמ"ש. אם התאכזבתי? קצת, אבל מה אני יכול לעשות. החיים ממשיכים. הביאו אותי כדי לעלות ליגה, עשינו את זה וזהו. בסוף אני מקצוען".

אליניב ברדה (ראובן שוורץ)

אחד הרגעים הזכורים היו שלבשת חולצה "לא באים ליד אליהו". הבנת את משמעות לבישת החולצה?

"אני זוכר את המשחק הזה, אני חושב שזה היה במפעל הגביע. באותו הרגע, לא הבנתי מה משמעות החולצה, אבל לאחר מכן סיפרו לי. אמרתי להם, "למה לא סיפרתם לי קודם על משמעות החולצה?".

לפי מה שאמרת קודם, אתה עדיין עוקב אחרי הפועל.

"כן אני צופה. אני לא יכול לצפות בכל משחק, אבל אני עוקב אחר התוצאות אם הם מפסידים או מנצחים. אני לא מופתע מהתוצאות, כי הם הביאו שחקנים טובים ויש קבוצה טובה. כל הצעירים מהעונה שעברה: אלקוקין, קורין, למקין, לא מפתיעים אותי".

וסתיו טוריאל.

"הוא שחקן מדהים. אם הוא ימשיך לשחק טוב, הוא יכול לשחק באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה לפי דעתי".

סתיו טוריאל מאושר (ראובן שוורץ)

ראית שהם ניצחו את הדרבי.

"כן כמובן, אחרי 12 שנים. עד הרגע האחרון חשבתי שהם יפסידו 1:0, אבל אז בחמש הדקות האחרונות הם הצליחו להפוך את התוצאה ולנצח. זה היה מדהים, קאמבק מטורף".

עכשיו אתה בעוד קבוצה מת"א, אם תשחק נגד הפועל זה יהיה גם דרבי קטן.

"אני מקווה שלא אצטרך לשחק מולם".

“לא דיברתי עם לאזטיץ’”

בוא נדבר על נושא נוסף שקשור אליך, ז'רקו לאזטיץ', שהיה המאמן שלך בבאצ'קה טופולה ומינה אותך לקפטן. דיבר איתו לאחרונה?

"האמת שלא. לא דיברנו קרוב לשנה, לא יצא לנו לדבר על מה שהוביל לעזיבה שלו. קראתי על הסיטואציה שהייתה לו במכבי, אבל צריך להבין שהסגל שלו השתנה לחלוטין, הם לא אותה הקבוצה מהעונה שעברה. אולי זאת הייתה הבעיה. אני לא יכול לחוות דעה, כי לא שיחקתי פה, אבל עקבתי אחרי הסיטואציה".

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

"פטאצ'י כבש 15 שערים בעונה שעברה, סטואיץ' עזב גם כן ואני חושב שעוד שחקן או שניים משמעותיים נוספים. זה השוני הגדול לפי דעתי מהעונה שעברה, שהם איבדו ארבעה שחקנים משמעותיים מהעונה שעברה, שהביאו את האליפות".

חלק מהאוהדים לא כל כך אהבו אותו לקראת הסוף.

"הוא מאמן מצוין. הוא שיפר אותנו בבאצ'קה טופולה משמעותית והצליח לקחת את הקבוצה למקומות השני והשלישי במשך שנתיים. אני לא יודע מה קרה במכבי, אני קראתי מה שרשמו בסרביה וגם שם הופתעו מעזיבתו. הוא לא התראיין בנושא אז אף אחד לא ידע יותר מדי. רשמו רק שהוא עזב לאחר כמה תוצאות לא טובות בליגה ובאירופה".

היו דיווחים שהוא מועמד לפרטיזן בלגרד, אתה מאמין שהוא ימצא קבוצה בקרוב?

"אני מאמין שכן. אני חושב שהייתה לו הצעה מפרטיזן עוד כשהוא אימן אותי בבאצ'קה טופולה והוא לא רצה ללכת, אז בוא נראה מה הוא יחליט לעשות עכשיו".

לסיום, מכבי יפו תשרוד בליגה הלאומית?

"אני מקווה. אתן את כל כולי כדי שנעשה את זה, אני אופטימי. הליגה צפופה ואנחנו רק שבע נקודות מהמקום השמיני. אם נדע לשחק מול שאר הקבוצות כמו ששיחקנו נגד מכבי פ"ת, נוכל לשרוד".