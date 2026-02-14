הרכבים וציונים



בשנה שעברה הפועל באר שבע הייתה במאבק האליפות לאורך כל הדרך, אבל לבסוף זה חמק לה מבין האצבעות והפעם היא לא רוצה שזה יקרה שוב. המוליכה רוצה לאסוף שלוש נקודות נוספות בדרך למטרה כשהיא מתארחת בשעה זו באצטדיון הי”א אצל מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-23 בליגת העל.

חניכיו של רן קוז’וק במומנטום אדיר, כשלא רק שהם עם שלושה ניצחונות ברציפות, אבל מעל הכל הם חגגו בגדול עם 1:2 חשוב מאין כמותו על בית”ר ירושלים במחזור הקודם במשחק העונה. כעת, הקבוצה מבירת הנגב לא רוצה להוריד רגל מהגז, כשיש לה צ’אנס לעלות את הפער לפחות זמנית לשבע נק’.

מהצד השני, האשדודים היו בתקופה נוראית, כשלא ניצחו 12 משחקים ברציפות, אבל זה נגמר במחזור הקודם אחרי 0:2, שהיה כמו אוויר לנשימה על הפועל חיפה. החבורה מעיר הנמל עם 23 נקודות והתחתית לא רחוקה בכלל, כשנקודות דווקא בטרנר יתנו בוסט אדיר להמשך.

אמנם חיים סילבס כבר לא המאמן, אבל באשדוד יכולים לקחת השראה מהמשחק הקודם בין הצדדים, כשדווקא בטרנר זה נגמר ב-2:2 דרמטי במיוחד. קינגס קאנגווה כבש ראשון, כרים קימבידי השווה ויוג’ין אנסה כבר חשב שהוא נותן ניצחון עם גול בדקה ה-93, אבל הלדר לופס סחט תיקו כעבור שתי דקות.