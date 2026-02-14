יום שבת, 14.02.2026 שעה 19:42
יום שבת, 14/02/2026, 19:30אצטדיון הי"אליגת העל Winner - מחזור 23
הפועל ב"ש
דקה 12
0 1
שופט: נאאל עודה
מ.ס אשדוד
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2339-2923הפועל חיפה9
2342-2722מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1151-1622מכבי בני ריינה14
איציק כלפי | 14/02/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
לוקאס ונטורה (עמרי שטיין)

בשנה שעברה הפועל באר שבע הייתה במאבק האליפות לאורך כל הדרך, אבל לבסוף זה חמק לה מבין האצבעות והפעם היא לא רוצה שזה יקרה שוב. המוליכה רוצה לאסוף שלוש נקודות נוספות בדרך למטרה כשהיא מתארחת בשעה זו באצטדיון הי”א אצל מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-23 בליגת העל.

חניכיו של רן קוז’וק במומנטום אדיר, כשלא רק שהם עם שלושה ניצחונות ברציפות, אבל מעל הכל הם חגגו בגדול עם 1:2 חשוב מאין כמותו על בית”ר ירושלים במחזור הקודם במשחק העונה. כעת, הקבוצה מבירת הנגב לא רוצה להוריד רגל מהגז, כשיש לה צ’אנס לעלות את הפער לפחות זמנית לשבע נק’.

מהצד השני, האשדודים היו בתקופה נוראית, כשלא ניצחו 12 משחקים ברציפות, אבל זה נגמר במחזור הקודם אחרי 0:2, שהיה כמו אוויר לנשימה על הפועל חיפה. החבורה מעיר הנמל עם 23 נקודות והתחתית לא רחוקה בכלל, כשנקודות דווקא בטרנר יתנו בוסט אדיר להמשך.

אמנם חיים סילבס כבר לא המאמן, אבל באשדוד יכולים לקחת השראה מהמשחק הקודם בין הצדדים, כשדווקא בטרנר זה נגמר ב-2:2 דרמטי במיוחד. קינגס קאנגווה כבש ראשון, כרים קימבידי השווה ויוג’ין אנסה כבר חשב שהוא נותן ניצחון עם גול בדקה ה-93, אבל הלדר לופס סחט תיקו כעבור שתי דקות.

מחצית ראשונה
  • '4
  • החמצה
  • ניסיון ראשון של הפועל ב"ש. אליאל פרץ השתחרר ושלח בעיטה חזקה מרחוק, אך הכדור שלו הלך גבוה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות המסקרנת לדרך!
