נערים א': הנבחרת ניצחה 0:5 את אוקראינה

במשחק השני בטורניר הפיתוח של אופ"א הנערך בקרואטיה, נבחרת נערים א' חגגה בגדול. אבוחצירה, תומר פלג, עידן דדיה, דניאל בן שושן ועידו יוסף כבשו

נבחרת ישראל נערים א (ההתאחדות לכדורגל)
נבחרת נערים א' של ישראל, המודרכת ע"י אריק בנאדו, שהחלה ביום שלישי את דרכה בטורניר הפיתוח הידידותי של אופ"א עם הפסד 3:1 במשחק מול הנבחרת המארחת, קרואטיה, ניצחה לפני זמן קצר 0:5 את אוקראינה, במשחק השני בטורניר.

הנבחרת הישראלית עלתה למשחק בהרכב שונה מאוד בהשוואה לזה שעלה במשחק מול קרואטיה. חמישה משחקני ההרכב הם נציגי מכבי פ"ת, אלופת השנתון בעונה שעברה, שמדורגת במקום השלישי בטבלת ליגת העל.

התוצאה במשחק אמנם חד צדדית, אך אינה משקפת משחק במעמד צד אחד, שכן אוקראינה החזיקה לא מעט בכדור ויזמה מהלכים התקפיים, אך משחק הגנה מוצלח של הנבחרת הישראלית וניצול מצבים באחוזים גבוהים, הובילו לניצחון הגדול.

את חגיגת השערים פתח בדקה השביעית החלוץ, ירין אבוחצירה (יליד 2010), שחקן מכבי נתניה, בנו של חלוץ העבר, שמעון. ירין אבוחצירה, שמשחק בקביעות עם קבוצת נערים א' וכבר רשם כבר עשר הופעות בקבוצת הנוער של מכבי נתניה, העלה את נבחרת ישראל ליתרון 0:1.

בדקה ה-23 הכשלה ברחבת אוקראינה הביאה לפסיקה לבעיטת פנדל, שאותה תרגם הבלם, תומר פלג (מכבי פ"ת), לכיבוש שער יתרון 0:2.

בדקה ה-44 הצטרף לחגיגת הכובשים חלוץ נוסף, שהרבה לשחק בקבוצת הנוער של המועדון אותו הוא מייצג - עידן דדיה מהפועל חיפה, שקבע את תוצאת המחצית הראשונה - 0:3 לנבחרת ישראל.

במחצית השנייה היה זה הזמן של שחקני התקפה מתוצרת מכבי ת"א, שעלו מהספסל, לכבוש לזכות הנבחרת: בדקה ה-64 דניאל בן שושן העלה את הנבחרת ליתרון 0:4, בדקה ה-83 עידו יוסף, מלך שערי ליגת העל, סגר עניין עם שער שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:5 לזכות נבחרת ישראל.

הרכב הנבחרת במשחק: עמנואל לוקה (מכבי ת"א), נועם שמואל (מכבי פ"ת), נועם נונה (הפועל ת"א), תומר פלג (מכבי פ"ת), איתי כרם (מכבי פ"ת), דור גולדשטיין (מכבי חיפה), עידו ברקו (מכבי פ"ת), עידן דדיה (הפועל חיפה), בן זוארץ (מכבי פ"ת), ארז דידי (מכבי פ"ת), ירין אבוחצירה (מכבי נתניה).

ביום שני הקרוב יסתיים שלב הבתים של טורניר הפיתוח, נבחרת ישראל תפגוש את נבחרת יוון.

