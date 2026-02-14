יום שבת, 14.02.2026 שעה 17:59
עירוני טבריה
שער גיא חדידה (15)
דקה 30
1 1
שופט: אוראל גרינפלד
שער נמניה ליוביסבלייביץ' (4)
עירוני ק"ש
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2339-2923הפועל חיפה9
2342-2722מ.ס אשדוד10
2246-2622עירוני טבריה11
2040-3122עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1151-1622מכבי בני ריינה14
גיא עקרה | 14/02/2026 17:30
שני משחקים מוקדמים, האחד בשישי ואחד בשבת, כבר מאחורינו בליגת העל, והמחזור ה-23 נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן במיוחד באצטדיון מרים. עירוני קריית שמונה ועירוני טבריה נפגשות לקרב תחתית חם, שמי שמפסידה בו עלולה להסתבך בגדול בקרב על הירידה.

שתי הקבוצות צמודות, כאשר קריית שמונה עם 20 נקודות ובשוויון נקודות עם הפועל ירושלים, במקום שמוביל לירידת ליגה בסיום העונה. ניצחון כעת והחבורה של שי ברדה תעקוף את היריבה שלה על הדשא, וזה מבלי להתעסק בעונש שטבריה עלולה לקבל בבית הדין.

מנגד, אלירן חודדה והשחקנים שלו לא זוכרים את טעם הניצחון והם עם 22 נקודות. במחזור הקודם הם הפסידו להפועל ת”א, לפני זה למכבי חיפה, ובגדול הם לא רשמו שלוש נקודות דווקא מאז אותו 0:4 גדול על מכבי נתניה בתחילת חודש ינואר.

המשחק בסיבוב הראשון סיפק דרמה גדולה וחגיגת שערים, כאשר בסיום ההתמודדות לוח התוצאות הראה 2:3 לקריית שמונה בחוץ. אדריאן אוגריסה כבש צמד ויאיר מרדכי הוסיף אצל המנצחת, כשבצד השני גיא חדידה ומוחמד אוסמן רק הצליחו לצמק.

מחצית ראשונה
  • '14
  • שער
  • שער! עירוני טבריה השוותה ל-1:1: גיא חדידה קיבל את הכדור על סף הרחבה ושלח בעיטה מהאוויר ברגל שמאל אל הרשת
  • '3
  • שער
  • שער! עירוני קריית שמונה עלתה ל-0:1: יאיר מרדכי הגביה כדור חופשי מצד ימין, נמניה ליוביסבלייביץ' הגיע ראשון ונגח נהדר אל הפינה השמאלית של הרשת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוראל גרינפלד שרק לפתיחת ההתמודדות!
