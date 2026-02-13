"יכולים ללכת עד הסוף, אבל אני מכיר את הליגה"

המומנטום של הפועל רמת גן נמשך. הקבוצה של מסאי דגו גברה היום (שישי) בביתה 0:2 על מ.ס קריית ים, רשמה ניצחון שלישי ברציפות והעפילה לפחות זמנית למקום השני בטבלת הליגה הלאומית, המוביל לעלייה לליגת העל בתום העונה.

"אחד הניצחונות החשובים שלנו העונה. זה ניצחון שהגיע לנו, למרות שהיה משחק שקול. להחזיק קבוצה כמו קריית ים כמעט על אפס מצבים. הגענו גם לעוד שני מצבים חוץ מהגול של יובל ששון. אנחנו ממשיכים את מה שהתחלנו לפני שבועיים ואני מאוד גאה בשחקנים היום", אמר המאמן המאושר מסאי דגו בסיום.

"השיפור במאזן הספיגות? זה לא רק עניין של ההגנה, אלא שינוי בכל הקבוצה. אחרי ההפסד הקשה בעפולה קמתי ואמרתי לשחקנים באימון שאנחנו חייבים לעשות שינוי בגישה, להבין באיזו ליגה אנחנו משחקים. הם הבינו באופן קבוצתי וכל אחד באופן אישי והפכנו להיות קבוצה הרבה יותר קשה וקומפקטית. אנחנו יוצאים להתקפות מעבר, כובשים ולא סופגים. בליגה הזאת אני תמיד אומר צעד צעד ולחשוב רק על המשחק הבא", הוסיף.

סיכוי העלייה: "אני מאוד מאמין שאנחנו יכולים ללכת עד הסוף, אבל אני גם מכיר את הליגה. חלילה אנחנו יכולים בטעות להפסיד או לסיים בתיקו וקבוצות אחרות יעופו קדימה. אנחנו צריכים להיות צנועים. יש פה סגל טוב עם החיזוקים שעשינו ויש תחרות. לפני המשחק הקודם הסתכלתי לספסל והיו הרבה חבר'ה שבאו מהנוער והם מאוד מוכשרים, אבל עדיין לא מוכנים לרמת בוגרים. ופתאום כאן נכנסו מוטי ברשצקי, איזיקיאל הנטי ורביד אברג'יל. דדיה בספסל, גידי בספסל ועוד שחקנים איכותיים שיוסיפו הרבה איכות. יש תחרות בריאה וקבוצה חזקה".

דגו: “מבין את קאניוק, הוא שלוש שנים פה וקפטן”

על הקפטן גידי קאניוק שאיבד את מקומו בהרכב ולא שותף: "אני מאמין שהדרך איתו צריכה להיות מאוד מכובדת. אחרי המשחק שמעתי שהוא הלך מהספסל ונכנס לחדר וגם בתור שחקן עבר וגם בתור מאמן שכבר 10 שנים במגרשים, אני יכול להבין את גידי. אני לא מאלה שעכשיו יבואו וידברו על עונשים או לשבור את הכלים. אדבר איתו על זה, אבל אני מבין אותו".

"הוא שלוש שנים קפטן בהפועל ר"ג, נתן פה את החיים שלו לקבוצה והרבה פעמים שיחק פצוע. אני לוקח את זה דווקא לכיוון אחר וזה לא פשוט. להיות כל דקה במגרש עם הקהל הביתי ופתאום לא לשחק בכלל. אבל אין מה לעשות. בסוף אני לא מסתכל מה טוב למסאי, אלא מה טוב להפועל ר"ג ואני בטוח שהוא עוד יעזור לנו בהמשך", הוסיף על הקפטן.

שחקני הפועל רמת גן מאושרים (אופיר מגדל)

לגבי הקריירה שלו: "לפני עליית ליגה, חשוב לי להצליח כי אני אחרי שנה קשה גם בהפועל ת"א וגם בבני יהודה. אבל הכדורגל הוא גלגל. לפני שלוש שנים הייתי במקום אחר ובמשחקים גדולים ופתאום המצב משתנה. בחיים הכל לטובה וצריך להמשיך לעבוד קשה ובצניעות. הגעתי למקום מדהים, עם אנשים מדהימים ואני מאוד נהנה לבוא לפה כל יום. אני מת להצליח עם הפועל ר"ג והלוואי ובסוף זה יהיה הכי מתוק שיש".

“הוכחנו שאנו יכולים להתאושש מבעיות, החקירה לא משפיעה”

מהעבר השני, מאמן קריית ים, מאור סיסו, ראה את קבוצתו לא נופלת מיריבתה, אך יורדת מנוצחת: "הקבוצה באה לשחק כדורגל ושיחקה כדורגל טוב, אבל בלי יותר מדי תכלס. בחצי השני שינינו שיטה והגענו למצבים ממש טובים בהם היינו חייבים להשוות. ר"ג עשו גול במצב הראשון שלהם וכל הכבוד להם על שלוש הנקודות".

"אם נוכל ללכת עד הסוף? הוכחנו לא פעם ולא פעמיים שהקבוצה הזאת יכולה להתאושש מהמון בעיות והיא עברה המון קשיים מהורדת נקודות וכו' ולא ארחיב. גם אם היו מוסיפים לנו את ארבע הנקודות שהורידו לנו היינו עם 37 נקודות, אבל זה מת. אנחנו באים לשחק כדורגל ושואפים לנצח בכל מגרש. יש לי פה חומר שחקנים מצוין עם שחקנים שמבינים מה דורשים מהם. זה חלק מהליגה הלאומית. הפעם הפסדנו, אבל בשבוע הבא לנצח", הוסיף.

החקירה כנגד המועדון: "זה ממש לא משפיע על השחקנים. אנחנו מתנהלים אותו הדבר והמועדון מקצועי מאוד. כל השחקנים נלחמים ומאמינים בצוות ובמועדון. הם רוצים לעשות את העיר ואת הקהל שמחים ואנחנו מתעסקים אך ורק במה שאנחנו יודעים הכי טוב – כדורגל".