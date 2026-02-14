הרכבים וציונים



מארק קוסטה מוקף (רועי כפיר) מארק קוסטה מוקף (רועי כפיר)

המחזור ה-23 בליגת העל יצא לדרך כבר אתמול בשישי בצהריים כשהפועל ת”א ניצחה, אבל אנחנו תמיד בעד יותר משחקים בצהריים וגם כעת יש אחד כזה. הפועל פתח תקווה מארחת את הפועל חיפה למפגש מסקרן במיוחד באצטדיון שלמה ביטוח, במשחק הראשון של יום שבת במחזור הזה.

המלאבסים הם אולי הקבוצה הכי מרעננת בליגה, והם יודעים שהפלייאוף העליון הוא דבר שאפשר להשיג. שלוש נקודות נגד הצפוניים ישים אותם בעמדה נהדרת לעשות זאת, כאשר באופן כללי עומר פרץ והשחקנים שלו עם שני ניצחונות ברציפות ורוצים להלחיץ קצת את סכנין ונתניה.

מהצד השני, החבורה מהכרמל בצרות גדולות מאוד, כשהיא בשוויון עם הפועל ירושלים במקום שמוביל לירידת ליגה, והיא לא זוכרת כבר את טעם הניצחון. גם מאז ההגעה של חיים סילבס הקבוצה טרם ניצחה, אבל היא רשמה חודש ינואר מרשים במיוחד והמאמן ינסה להיעזר ברכישות כדי לצאת לתקופה טובה.

אנחנו אוהבים גולים, אז אין לנו בעיה גם שהמפגש הזה יסתיים כמו הקודם בין שתי הקבוצות בסיבוב הראשון. כשהפועל חיפה אירחה את הפועל פתח תקווה בסמי עופר, זה נגמר ב-2:2 גדול אחרי צמד של ג’בון איסט, שכבר לא בקבוצה, ושערים של יונתן כהן ורועי דוד בצד של הכחולים.