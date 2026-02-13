יום שישי, 13.02.2026 שעה 19:11
ליגה בלגית 25-26
5213-4024אוניון סן ז'ילואז1
4826-3724סט. טרוידן2
4729-4524קלאב ברוז'3
3630-3024אנדרלכט4
3626-3024מכלן5
3335-3824גנט6
3330-3224שרלרואה7
3235-3324גנק8
3032-2024סטנדרד ליאז'9
3026-2824אנטוורפן10
2935-3224זולטה וורחם11
2837-3024ווסטרלו12
2533-2424לובן13
2438-3224סרקל ברוז'14
2428-2124לובייר15
1737-1824דנדר16

בפעם השנייה: חלאילי שחקן החודש בליגה הבלגית

ציון דרך נהדר לקיצוני הישראלי שפורח לאחרונה במוליכת הליגה אוניון סן זילואז', כולל שערים באלופות. נשא נאום קצר, בסיומו אחד מחבריו לקבוצה עקץ

|
ענאן חלאילי (אוניון סן זילואז')
ענאן חלאילי (אוניון סן זילואז')

ענאן חלאילי ממשיך לפרוח בבלגיה. הקיצוני בן ה-21 של אוניון סן ז'ילואז זכה היום (שישי) בתואר שחקן החודש בליגה הבלגית, לאחר תקופה מצוינת שכללה גם הופעות מרשימות בליגת האלופות. עבור חלאילי מדובר בזכייה שנייה בתואר האישי מאז הגיע לבלגיה, עדות נוספת להתבססותו כאחד השחקנים המשמעותיים בקבוצה.

סן ז'ילואז מוליכה את הליגה הבלגית עם 52 נקודות ובפער של 4 נקודות בפסגה, כשחלאילי תורם את חלקו במסע המרשים. בליגה הוא כבש 2 שערים ב-22 מחזורים, ובמקביל הוסיף 3 כיבושים בליגת האלופות ב-8 הופעות, נתונים שממחישים את התרומה שלו גם בזירה האירופית. מאז הגיע ממכבי חיפה, הישראלי מציג יכולת עקבית והופך לבורג מרכזי במערך של המוליכה.

חלאילי מקבל את תואר שחקן החודש בבלגיה

הרגע המשעשע באימון

את הפרס העניק לו אחד מחבריו לקבוצה, והשחקנים עודדו אותו לשאת נאום קצר. חלאילי הודה בקצרה ואמר: "אני רוצה להודות לכולם, בלעדיכם לא הייתי זוכה בתואר הזה". במהלך הרגע המשעשע אחד מחבריו עקץ אותו בחיוך: "אתה יודע לדבר אנגלית?", והאווירה הקלילה המחישה את ההשתלבות המוצלחת של הישראלי בחדר ההלבשה של המוליכה הבלגית.

