יום שישי, 13.02.2026 שעה 17:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2039-2822הפועל חיפה12
2034-2223הפועל ירושלים13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"הפסד ונסתבך כהוגן": בטבריה מוכנים לק"ש

חניכיו של חודדה דרוכים למפגש מחר ב-17:30 בנתניה, המאמן: "צריכים להפגין בגרות". חביבאללה: "האווירה חיובית". סמביניה צפוי לאבד את מקומו ב-11

|
שחקני עירוני טבריה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני עירוני טבריה חוגגים (עמרי שטיין)

עירוני טבריה תפגוש מחר (שבת, 17:30) את עירוני קרית שמונה במסגרת המחזור ה-23 בליגת העל בכדורגל. בטבריה מגיעים במומנטום רע מאוד, עם נקודה אחת מחמשת משחקי הליגה האחרונים, מה שקירב אותם למרחק שתי נקודות בלבד מהקו האדום, עוד לפני שהוחלט בהתאחדות לכדורגל על האם וכמה נקודות להפחית ממאזנה של טבריה, בשלושת פרשת החוזים הכפולים.

גם קריית שמונה לא בדיוק במומנטום מדהים, עם 4 נקודות מ-15 האחרונות (אם כי צריך לציין ששלושת ההפסדים שלה בתקופה הזאת היו לשלוש הראשונות בטבלה: הפועל ב"ש, בית''ר ירושלים ומכבי ת''א). בין טבריה העשירית לק"ש במקום ה-11 מפרידות שתי נקודות וזה הופך את המשחק הזה ללא פחות מקריטי בחלק התחתון. "הפסד ואנחנו נסתבך כהוגן", אמרו בטבריה. "לעומת זאת ניצחון יכול לשפר את כל מצב הרוח בקבוצה". 

סמביניה צפוי לאבד את מקומו בהרכב, חגיגה ישוב ל-11

בסיבוב הראשון ניצחה ק"ש בנוף הגליל, 2:3, כשלקריית שמונה כבשו אדריאן אוגריסה עם צמד ויאיר מרדכי, ולטבריה גיא חדידה ומוחמד אוסמן. הלחץ בטבריה גדול ונראה כי הפרשה משפיעה על יכולת הריכוז של השחקנים. באימונים השבוע חודדה שם דגש על משמעת טקטית ודיבר הרבה על היכולת להישאר מרוכזים בהגנה, כדי לא לספוג את מה שמגדירים במועדון "שערים רכים" שהקבוצה סופגת לאורך כל העונה.

סמביניה (מרטין גוטדאמק)סמביניה (מרטין גוטדאמק)

סמביניה, המאכזב לאחרונה, צפוי לאבד את מקומו בהרכב להארון שפסו ואלי בליתי צפוי לחזור ל-11, לעומת השבוע שעבר, על חשבון עידן ברנס. גם הקפטן, גיא חדידה, יחזור להרכב, אחרי שבשבוע שעבר שב מפציעה בשריר הירך האחורי ועלה מהספסל. הקבוצה תהנה, לראשונה מזה זמן רב, מסגל מלא, ללא פצועים או מושעים. 

חודדה: “נצטרך להפגין בגרות”

אלירן חודדה התייחס למשחק: “משחק בעל חשיבות גבוהה עבורנו, נערכנו כל השבוע לק"ש . נצטרך להפגין בגרות במשחק בשביל לקחת שלוש נקודות”. ווהיב חביבאללה נשאל על האווירה בקבוצה, לאור הלחץ בו היא נמצאת וענה: “האווירה היא חיובית. אנחנו מאמינים בעצמנו ועובדים קשה כדי לקחת את שלוש הנקודות. כמו בכל בשבוע אלירן והצוות מכינים אותנו באופן יסודי. אנחנו באים מוכנים מרוכזים למשחק על שש נקודות יודעים את החשיבות של המשחק. ניתן הכל למען הניצחון”.

ההרכב המשוער: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, הארון שפסו, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, דוד קלטינס, גיא חדידה, ווהיב חביבאללה, דניאל גולאני וסטניסלב בילנקי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */