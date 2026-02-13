המרדף נמשך: מ.ס טירה גברה 1:3 על צעירי טמרה

במזג האוויר החמים, יצא לו לדרך המחזור ה-20 בליגה א' צפון שסגר לו שני שליש ליגה. כבר אתמול (חמישי) נפתח לו המחזור, בניצחונם של הפועל בני מוסמוס את מכבי אתא ביאליק והפועל בית שאן את הפועל אום אל פאחם. היום (שישי) התקיימו יתר המשחקים, כשבמוקד ניצחונות אחי נצרת וטירה, מה שהשאיר את הפער בין השתיים על חמש נקודות בלבד. ספיר רזון ממשיך לשחק אותה העונה במדי נשר, כשהבקיע צמד בניצחון 1:3 על עראבה. נווה שאנן ממשיכה ביכולתה הדלה.

מ.כ צעירי טמרה – מ.ס טירה 3:1

טירה ממשיכה לרדוף אחר אחי נצרת ושומרת על פער של חמש נקודות ביניהן. במגרש לא פשוט, טירה חזרה הביתה עם מלוא הנקודות בזכות שערים של סלים עמאש, אחמד מצרי ואחמד רביע, שדייק מהנקודה הלבנה מול רומי אביטבול. חממוד זירעיני צימק ל-2:1 מן העבר השני. לטירה, בדומה לאחי נצרת, 41 שערי זכות, ההתקפות הטובות בליגה לעת עתה. טמרה, לעומת זאת, עם 11 הפסדים ו-44 שערי חובה, הנתון הגרוע והגבוה בליגה.

שחקני מ.ס טירה (חג'אג' רחאל)

שחקני מ.כ צעירי טמרה (חג'אג' רחאל)

בטירה ידעו כי מדובר במשחק מוקש, בוודאי כשטמרה התאוששה מול טירת הכרמל שבוע לפני זה. מה גם שגונן עידו נפצע והסגל של גל ברשאן לא היה 100% כפי שהיה רוצה. ועדיין, עם שחקנים בדמותם של סלים עמאש, אחמד מצרי ואחמד רביע, שלישייה שהעניקה העונה רק בליגה 30 שערים, מ.ס טירה הייתה עדיפה פי כמה וכמה מטמרה, שמלך שעריה הוא מוחמד סעדי, שלזכותו שישה שערים בלבד.

סלים עמאש מתעופף (חג'אג' רחאל)

חסן חסן מגיע ראשון לכדור (חג'אג' רחאל)

אחמד רביע נוגח פנימה (חג'אג' רחאל)

בתום ההתמודדות, גל ברשאן, מאמן טירה, ציין בפני ONE: "אני מאוד גאה בבחורים על הניצחון והגישה. זה היה משחק חוץ לא קל, במגרש סינתטי מאתגר. לשמחתי הרבה ידענו להיות בוגרים, ידענו להיות אגרסיביים ולהרוויח את הכדור כשצריך. הקבוצה ייצרה מצבי הבקעה והרוויחה הניצחון ביושר. לגבי המאבק מול אחי נצרת, לא חשבנו לקבל מתנות כל שבוע. הסיטואציה מאתגרת ונצטרך לדחוף את עצמנו כל שבוע אל הקצה וננסה להפריע להם בדרך".

גל ברשאן (חג'אג' רחאל)

דורון מיכאלי מאושר (חג'אג' רחאל)

מכבי אחי נצרת – הפועל מגדל העמק 2:4

המוליכה נכנסה לפיגור מהיר כשעוז פרץ קבע 0:1 בדקה החמישית, זה לא הפריע לחבר'ה של עלאא סאיג לסגור 1:3 במחצית הראשונה משערים של מוחמד אבו ראס (צמד), הרכש החדש בקבוצה וח'אלד סלימאן. שי אלגרבלי צימק ל-3:2 בדקה ה-73, כשחמש דקות מאוחר יותר המקומיים כבשו את השער הרביעי, בזכות חמזה מוואסי. עמרי שחם וקבוצתו נשארים עם המחמאות, בעוד אחי נצרת חוזר לנצח ושומרת על פער של חמש נקודות מהמקום השני, בו נמצאת טירה.

מכבי אתא ביאליק – הפועל בני מוסמוס 2:1

אדהם זועבי רושם בחמשת משחקיו על הקווים ארבעה ניצחונות. אתא ביאליק ושלומי דורמה לא נראים טוב כלל. בששת משחקיה האחרונים השיגה ביאליק רק ניצחון אחד. לאחר 17 דקות משחק, מוסמוס עלתה ליתרון של 0:1 משער של שאדי מסארווה שכבש בבעיטת עונשין מדויקת מול השער של עמית קרן. בדקה ה-45 זה הפך ל-0:2 משער של עמראן אגבאריה. ניר עזריה צימק את התוצאה בדקה ה-95 מבעיטת עונשין מן העבר השני. מוסמוס השיגה הנקודה ה-30 שלה, ארבע פחות מאתא ביאליק.

יתר תוצאות המחזור

הפועל אום אל פאחם – הפועל בית שאן 3:2 (הבקיעו לאום אל פאחם: בשיר בהגאת ומג'ד ח'ורי; הבקיעו לבית שאן: עלי גביס, ראמי בטחיש ומוחמד עואודה)

צעירי אום אל פאחם – הפועל ע. באקה אל גרבייה 0:1 (הבקיע לאום אל פאחם: מוחמד אדם מחאמיד)

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל טירת הכרמל 1:1 (הבקיע לכרמיאל: אינן גונסלס; הבקיע לטירת הכרמל: פאדי זיידאן)

עירוני נשר – הפועל עירוני עראבה 1:3 (הבקיעו לנשר: ספיר רזון עם צמד ובירהאן סמאיין; הבקיע לעראבה: מחמוד עלי)

מכבי נווה שאנן – מכבי נוג'ידאת 2:1 (הבקיע לנווה שאנן: מוחמד מחאמיד; הבקיעו לנוג'ידאת: וחיד ח'ליל ואחמד סלאמה)