בבאר שבע זוכרים: "כמעט הפסדנו נגד אשדוד"

אחרי שניצחה את בית"ר ירושלים במשחק העונה, הפועל באר שבע רוצה מחר (שבת, 19:30) להמשיך את המומנטום, אבל מצפה לה אתגר לא פשוט נגד מ.ס. אשדוד אותה לא ניצחה העונה בתיקו הדרמטי באצטדיון טרנר שכמעט נגמר בהפסד.

"זוכרים היטב את המשחק האחרון נגד אשדוד בטרנר", אמרו בב”ש, "כמעט הפסדנו את המשחק הזה ואשדוד לימדה אותנו כמה חשוב לבוא למשחקים מהסוג הזה דרוכים. אם אנחנו נגיע קצת זחוחים בגלל המשחק ביום שני, נשלם על זה בגדול. אשדוד קבוצה טובה מאוד שהתחזקה בינואר וזה מחייב אותנו לבוא דרוכים יותר מהרגיל".

דילמה אחת לקוז’וק, איסט ואבו רומי צפויים להיות בסגל

המאמן רן קוז'וק צפוי להמשיך עם רוב הרכב שפתח בניצחון על בית"ר ירושלים, עם זאת, קיימת התלבטות אחת בעמדת הכנף בצד שמאל. נכון לעכשיו חמודי כנעאן זוכה לעדיפות על פני אמיר גאנח וזאהי אחמד, אך ההכרעה הסופית תתקבל רק בסמוך לשריקת הפתיחה וייתכן שינוי של הרגע האחרון.

קוז'וק: "לאופי של האצטדיון יש משמעות"

בתוך כך, שני שחקני הרכש מוחמד אבו רומי וג'אבון איסט צפויים להיכלל לראשונה בסגל ואף לקבל דקות בכורה. בבאר שבע מצפים שהשניים יוסיפו עומק ואנרגיה מהספסל, במיוחד בשלבי ההכרעה של המשחק. גם ביציעים צפויה אווירה חמה. למעלה מ-2,500 אוהדי הפועל באר שבע יגיעו לאצטדיון באשדוד, לאחר שרכשו את כל הכרטיסים שהוקצו להם.