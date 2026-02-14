יום שבת, 14.02.2026 שעה 22:16
יום שבת, 14/02/2026, 22:00אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגה ספרדית - מחזור 24
ריאל סוסיאדד
דקה 14
1 0
שופט: פרנסיסקו ז'וזה הרננדס מאסו
ריאל מדריד
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4526-4423ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
3028-2824אוססונה9
2928-2024חטאפה10
2833-2523אתלטיק בילבאו11
2639-3124סביליה12
2630-2124אלאבס13
2637-2223ג'ירונה14
2535-3124אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20
מערכת ONE | 14/02/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

המשחק בין ריאל מדריד לריאל סוסיאדד במסגרת המחזור ה-24 בלה ליגה משוחק בשעה זו, כששתי הקבוצות מגיעות עם רצף של 7 משחקי ליגה ללא הפסד. הבלאנקוס מנסים להמשיך במאבק האליפות כשהם נקודה אחת בלבד מהמוליכה ברצלונה, בעוד האורחת מחבל הבאסקים נאבקת להישאר בתמונת הטופ 6 והכרטיסים לאירופה.

ריאל מדריד מגיעה אחרי ניצחון 0:2 על ולנסיה, שהיה השביעי ברציפות בליגה. ב-4 מהניצחונות האחרונים כבשה בדיוק פעמיים, מה שמעיד על יציבות התקפית לצד קשיחות הגנתית, זאת למרות מכת פציעות בחוליית ההגנה. למעשה, מול ולנסיה אף אחד משחקני הרביעייה האחורית לא היה מעל גיל 22. תחת אלברו ארבלואה הקבוצה ממשיכה להתחבר, והיא ניצחה ב-4 משחקי הבית האחרונים בליגה, נתון שמחזק את הביטחון בברנבאו. עם זאת, ריאל חסרה את ג'וד בלינגהאם ורודריגו הפצועים.

ריאל סוסיאדד ניצחה במחזור הקודם 1:3 את אלצ’ה והשלימה 7 משחקי ליגה ללא הפסד, עם מאזן של 4 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו. יחד עם זאת, היא לא רשמה רצף של 8 משחקים ללא הפסד בליגה מאז נובמבר 2021. באמצע השבוע התמודדה בחצי גמר גביע המלך מול אתלטיק בילבאו, וכעת היא מנסה לשפר את מאזן החוץ המאכזב שלה, עם 2 ניצחונות בלבד ב-15 משחקי החוץ האחרונים בליגה, לצד 6 תוצאות תיקו ו-7 הפסדים.

במפגשים הישירים, ריאל מדריד ניצחה ב-5 העימותים האחרונים בליגה, 3 מהם ללא ספיגה, והפסידה רק פעם אחת ב-18 משחקי הבית האחרונים שלה מול סוסיאדד, עם 14 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו. מנגד, סוסיאדד ספגה ב-17 משחקי הליגה האחרונים שלה, הרצף הפעיל הארוך ביותר בליגה הספרדית, ו-8 מ-9 משחקי החוץ האחרונים שלה הסתיימו עם שערים לשתי הקבוצות.

מחצית ראשונה
  • '5
  • שער
  • שער! ריאל מדריד כבשה כבר אחרי 5 דקות של כדורגל והיא ב-0:1: טרנט אלכסנדר ארנולד סובב כדור פשוט נפלא מהאגף הימני, גונסאלו גרסיה היה חד, הגיע אליו ובנגיעה המשיך לרשת והכניע את אלכס רומרו
  • '4
  • החמצה
  • ניסיון מעניין של ריאל סוסיאדד לעבר השער של טיבו קורטואה, כשמיקל אויארסבאל בעט חץ מתרגיל בבעיטה חופשית, אך הכדור הלך החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! פרנסיסקו ז'וזה הרננדס מאסו הוציא את ההתמודדות לדרך
אלכס רמירו בין האורות של הברנבאו (IMAGO)
טיבו קורטואה מתחמם (IMAGO)
