יום שישי, 13.02.2026 שעה 17:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2039-2822הפועל חיפה12
2034-2223הפועל ירושלים13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"זכות לאמן כאן, צריך להחזיר לנו את 2 הנקודות"

ברדה סיכם את ה-1:3 של הפועל ת"א על הפועל י-ם: "שישי צהריים, 25,000, בשביל זה משחקים, חוויה". טוריאל: הקהל? מטורף, מטורף. מדהים מה שקורה פה"

|
אליניב ברדה (ראובן שוורץ)
אליניב ברדה (ראובן שוורץ)

מאזן הבית של הפועל תל אביב העונה הוא באמת יוצא מגדר הרגיל, והוא נמשך גם היום (שישי) במפגש המוקדם של המחזור. האדומים הצליחו לרשום 1:3 על הפועל ירושלים ולאסוף שלוש נקודות נוספות בבלומפילד, ובעיקר לחבר ניצחון חמישי ברציפות כדי לעקוף פעם נוספת, לפחות באופן זמני, את היריבה העירונית מכבי תל אביב בטבלת ליגת העל.

אליניב ברדה סיכם: “היינו יכולים להכריע את המפגש קודם, אבל כבשנו שני שערים שפתחו את המשחק. שלטנו, הזזנו את הכדור, לא היינו מספיק סבלניים ושיחקנו מוקדם מידי על ארוכים, ועדיין כבשנו שני שערים יפים. בחצי השני קצת נקלענו ממצב נייח ל-2:1 שטיפה הלחיץ, אבל עם דחיפת הקהל, צהריים, שישי, 25,000, זו החוויה של הכדורגל, כיף גדול וזכות גדולה לאמן כאן”.

עוד אמר: “כדורגל זה בסוף 90 דקות, רוצים לעשות הכי טוב, לפעמים האסטרטגיה מנצחת בחצי השני ולפעמים זה הפוך, המון תלוי באיך הכל מתפתח. אני מאוד מרוצה מהשחקנים שהגיעו, מפה אנצל את זה ואמסור בהצלחה לכאלו שעזבו, שיצליחו כי הם היו פה מדהימים, גם ארי וגם לירן מגיע להם להצליח, ננסה עם הסגל שיש לעשות את המקסימום”.

עמנואל בואטנג לאחר שער הבכורה שלו (ראובן שוורץ)עמנואל בואטנג לאחר שער הבכורה שלו (ראובן שוורץ)

לסיכום: “אנחנו לא מסתכלים על המאזן במשחקי הבית, פשוט כל פעם על היריבה, על נקודות התורפה, היום הקהל דחף אותנו ועזר לנו מאוד, וגם החילופים כשזה מצליח אז הכל טוב ויפה ולפעמים זה לא מצליח, לאחרונה זה מצליח וזה כיף. פוטנציאלית מרוץ אליפות? אמרתם את הילה, פוטנציאל, שתי הנקודות שלקחו לנו הן שתי נקודות שהשחקנים הזיעו ונלחמו, אבל אי אפשר לדעת מה היה קורה במפגש הזה, רק כן על השתי נקודות, זה משפיע על מיקומים וצריך להחזיר לנו אותן”.

סתיו טוריאל, שהצטיין עם צמד, אמר: “התגעגעתי, שמח מאוד שחזרתי להרכב ושעזרתי לקבוצה לנצח, באמת התגעגעתי. לא היה פשוט להיות בחוץ, אבל הכי חשוב שניצחנו דרבי ואמרתי לכולם שאני גאה בהם, זה מאחורינו וכולנו מתרכזים כדי להמשיך ביחד. אנחנו מאוד שמחים, רוצים להבקיע ולנצח את המשחקים כמה שיותר מוקדם, אמנם ירושלים צימקה ועשתה קצת לחץ, אבל הצלחנו לנצח. הקהל? מטורף, מטורף, מטורף, מה שקורה במועדון הזה מטורף. הקהל, שירי השחקנים, שבאים מוקדם, אנחנו מרגישים בבית בכל מקום, אין מאושרים מאיתנו להחזיר להם”.

סתיו טוריאל מאושר (ראובן שוורץ)סתיו טוריאל מאושר (ראובן שוורץ)

זיו אריה עם תשובות קצרות כהרגלו

זיו אריה סיכם מהצד המפסיד כהרגלו עם ראיון קצר ביותר אחרי שתי שאלות בלבד: “המשחק הלך לכיוון שרצינו, אבל קיבלנו שני גולים מהירים ששיבשו את זה, הצלחנו לחזור, הפסד וממשיכים הלאה. לא יצרנו יותר מידי מצבים, נמשיך למשחק הבא”.

גיא בדש שיתף: “לא יודע מה היה חסר, שאלה קשה. אני חושב שבחצי השני היינו טובים יותר, העזנו יותר, ניסינו יותר לאיים, הצלחנו לחזור, אבל הפסדנו בסוף וספגנו שוב. יש הרבה נקודות לאופטימיות. לא כיף להפסיד, היינו בתקופה טובה יחסית ועם כמה משחקים ללא הפסד, באסה, אבל נרים את הראש כי יש משחק חשוב בשבוע הבא. ק”ש? נראה את הפועל ירושלים של התקופה האחרונה, אגרסיבית, מנסה לשחק כדורגל ורוצה לנצח. מטורף כמה קהל הגיע, יש לי צמרמורת שאני מדבר על זה, צריכים אותם איתנו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */