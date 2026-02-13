"זכות לאמן כאן, צריך להחזיר לנו את 2 הנקודות"

מאזן הבית של הפועל תל אביב העונה הוא באמת יוצא מגדר הרגיל, והוא נמשך גם היום (שישי) במפגש המוקדם של המחזור. האדומים הצליחו לרשום 1:3 על הפועל ירושלים ולאסוף שלוש נקודות נוספות בבלומפילד, ובעיקר לחבר ניצחון חמישי ברציפות כדי לעקוף פעם נוספת, לפחות באופן זמני, את היריבה העירונית מכבי תל אביב בטבלת ליגת העל.

אליניב ברדה סיכם: “היינו יכולים להכריע את המפגש קודם, אבל כבשנו שני שערים שפתחו את המשחק. שלטנו, הזזנו את הכדור, לא היינו מספיק סבלניים ושיחקנו מוקדם מידי על ארוכים, ועדיין כבשנו שני שערים יפים. בחצי השני קצת נקלענו ממצב נייח ל-2:1 שטיפה הלחיץ, אבל עם דחיפת הקהל, צהריים, שישי, 25,000, זו החוויה של הכדורגל, כיף גדול וזכות גדולה לאמן כאן”.

עוד אמר: “כדורגל זה בסוף 90 דקות, רוצים לעשות הכי טוב, לפעמים האסטרטגיה מנצחת בחצי השני ולפעמים זה הפוך, המון תלוי באיך הכל מתפתח. אני מאוד מרוצה מהשחקנים שהגיעו, מפה אנצל את זה ואמסור בהצלחה לכאלו שעזבו, שיצליחו כי הם היו פה מדהימים, גם ארי וגם לירן מגיע להם להצליח, ננסה עם הסגל שיש לעשות את המקסימום”.

עמנואל בואטנג לאחר שער הבכורה שלו (ראובן שוורץ)

לסיכום: “אנחנו לא מסתכלים על המאזן במשחקי הבית, פשוט כל פעם על היריבה, על נקודות התורפה, היום הקהל דחף אותנו ועזר לנו מאוד, וגם החילופים כשזה מצליח אז הכל טוב ויפה ולפעמים זה לא מצליח, לאחרונה זה מצליח וזה כיף. פוטנציאלית מרוץ אליפות? אמרתם את הילה, פוטנציאל, שתי הנקודות שלקחו לנו הן שתי נקודות שהשחקנים הזיעו ונלחמו, אבל אי אפשר לדעת מה היה קורה במפגש הזה, רק כן על השתי נקודות, זה משפיע על מיקומים וצריך להחזיר לנו אותן”.

סתיו טוריאל, שהצטיין עם צמד, אמר: “התגעגעתי, שמח מאוד שחזרתי להרכב ושעזרתי לקבוצה לנצח, באמת התגעגעתי. לא היה פשוט להיות בחוץ, אבל הכי חשוב שניצחנו דרבי ואמרתי לכולם שאני גאה בהם, זה מאחורינו וכולנו מתרכזים כדי להמשיך ביחד. אנחנו מאוד שמחים, רוצים להבקיע ולנצח את המשחקים כמה שיותר מוקדם, אמנם ירושלים צימקה ועשתה קצת לחץ, אבל הצלחנו לנצח. הקהל? מטורף, מטורף, מטורף, מה שקורה במועדון הזה מטורף. הקהל, שירי השחקנים, שבאים מוקדם, אנחנו מרגישים בבית בכל מקום, אין מאושרים מאיתנו להחזיר להם”.

סתיו טוריאל מאושר (ראובן שוורץ)

זיו אריה עם תשובות קצרות כהרגלו

זיו אריה סיכם מהצד המפסיד כהרגלו עם ראיון קצר ביותר אחרי שתי שאלות בלבד: “המשחק הלך לכיוון שרצינו, אבל קיבלנו שני גולים מהירים ששיבשו את זה, הצלחנו לחזור, הפסד וממשיכים הלאה. לא יצרנו יותר מידי מצבים, נמשיך למשחק הבא”.

גיא בדש שיתף: “לא יודע מה היה חסר, שאלה קשה. אני חושב שבחצי השני היינו טובים יותר, העזנו יותר, ניסינו יותר לאיים, הצלחנו לחזור, אבל הפסדנו בסוף וספגנו שוב. יש הרבה נקודות לאופטימיות. לא כיף להפסיד, היינו בתקופה טובה יחסית ועם כמה משחקים ללא הפסד, באסה, אבל נרים את הראש כי יש משחק חשוב בשבוע הבא. ק”ש? נראה את הפועל ירושלים של התקופה האחרונה, אגרסיבית, מנסה לשחק כדורגל ורוצה לנצח. מטורף כמה קהל הגיע, יש לי צמרמורת שאני מדבר על זה, צריכים אותם איתנו”.