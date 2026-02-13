הפועל ניר רמת השרון נשארה מתחת לקו האדום

שני שליש ליגה מאחורינו בליגה א' דרום, עם סיומו של המחזור ה-20 היום (שישי). יוסי חכים והפועל אזור פתחו אתמול (חמישי) את המחזור ב-0:0 מול הפועל הרצליה, בעוד מכבי יבנה רשמה 1:2 על שמשון תל אביב, שנותרה בתשעה שחקנים ובעצבים כלפי השופט, כפי שפורסם ב-ONE. רמת השרון נותרה מתחת לקו האדום, קריית גת (המוליכה) מעל דימונה (השנייה בטבלה) ב-20 נקודות. צעירי טירה מתבססים להם במקום השלישי והמכובד.

| הפועל ניר רמת השרון – מ.ס דימונה 2:1

נשארות להן במקום. בעוד רמת השרון סוגרת המחזור במקום הלפני האחרון, דימונה חזרה למקום השני בטבלה (כשירדה זמנית למקום השלישי לאחר ניצחונה של יבנה אתמול). דימונה נסעה הביתה עם שלוש נקודות, לאחר שבשני המחזורים האחרונים רשמה הפסדים. המארחת עם שתי נקודות בארבעת המשחקים האחרונים שלה. כרם ארשיד קבע 0:1 לדימונה, שלומי אזולאי השווה ל-1:1 ועדי תמיר (פנדל) קבע 1:2 לדרומיים.

שרון אביטן (יונתן גינזבורג)

| מ.כ כפר סבא – מכבי קריית גת 4:1

נדמה כי אין לאף אחת בליגה יכולת לגבור על קריית גת, הקבוצה הכי שלמה ובטוחה בעצמה בליגה הזו העונה ובכלל בשנים האחרונות. לאחר חמש דקות משחק, בר שושן קבע 0:1, בן יוספי השווה זמנית ל-1:1. במחצית השנייה, רוי מליקה, הרכש החדש של כפר סבא, החמיץ בעיטת עונשין מ-11 מטרים, כשראם גולן קופץ שמאלה ומליקה, ברשלנות, בעט כדור לפינה הימנית, כשהכדור חלף לו על יד הקורה. יוסי טוואבה, חי בוזגלו ואליאור משלי השלימו את החגיגה לכדי 1:4 לקריית גת.

חי בוזגלו (יונתן גינזבורג)

אליאור משלי חוגג (יונתן גינזבורג)

יוסי טוואבה חוגג (יונתן גינזבורג)

| הפועל מרמורק – מכבי קריית מלאכי 1:1

פנדל מדויק של ינאי דוד, לעבר השער של אלירן גומלסקי, קבע 1:1 דרמטי במגרש הסינתטי בוייסגל רחובות. אשר אשטה הבקיע ראשון בדקה ה-14. צביקה לוי לא הצליח לנצח את האקסית, אותה אימן בעונת המשחקים 2023/24, אז מנע ממנה ירידת ליגה. הפער בין המארחת למקום הלפני האחרון עומד על ארבע נקודות ועדיין, מרמורק במקום ממנו הולכים לפלייאוף התחתון בסיום העונה. קריית מלאכי עדיין צמודה לצמרת ולא תוותר על הפלייאוף העליון השנה.

אור וובו וטריקו גהטון (צילום סהר בר-אל, המדיה של הפועל מרמורק)

| יתר תוצאות המחזור

הפועל אזור – הפועל הרצליה 0:0

מכבי יבנה – שמשון תל אביב 1:2 (הבקיעו ליבנה: קובי מור ודור אדרי; הבקיע לשמשון: דניאל מיה)

מ.כ ירושלים – מכבי עירוני אשדוד 3:3 (הבקיעו לירושלים: מידן כהן, סהר יחזקאלי ומתן שורץ; הבקיעו לאשדוד: ליעד כהן, ציזוגה איוו וטיני צ'קאנה)

מ.כ צעירי טירה – בית"ר נורדיה ירושלים 2:5 (הבקיעו לטירה: סארי חאג' יחיא, איברהים גואברה, ליאל כהן, עבד אל סאלם סלאמה והייפורד אדג'י; הבקיעו לנורדיה ירושלים: אופק לילוס ולירן אלמליח)

מ.כ ירמיהו חולון – בית"ר יבנה 0:1 (הבקיע לחולון: איליי איבגי בשער עצמי)