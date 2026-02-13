"קרבחאל? עבורי הוא כמו שאר חבריו לקבוצה"

ריאל מדריד רוצה להמשיך במומנטום. הבלאנקוס יפגשו מחר (שבת, 22:00) את ריאל סוסיאדד בברנבאו, במטרה לחבר ניצחון ליגה שלישי ברציפות במסגרת המחזור ה-24. לקראת ההתמודדות נגד הבאסקים, מאמן הלבנים אלברו ארבלואה, ערך את מסיבת העיתונאים המסורתית.

ארבלואה פתח לגבי מצב כשירותו של קיליאן אמבפה: “הוא התאמן היטב עם הקבוצה והוא זמין”. על ההרכב שיתחיל אמר: “11 השחקנים שאבחר הם הטובים ביותר, ואז יש לי גם מחליפים. אני בר מזל בצורה יוצאת דופן ואני אוהב שכולם מרגישים חשובים”.

על סגנון המשחק של ריאל מדריד שלו, ציין המאמן: “אני מדמיין קודם על את המשחק של מחר. אם הייתם שואלים אותי בעוד חמש שנים הייתי אומר את אותו הדבר. יש מקום לשיפור ואני מרוצה מהאימונים של השבוע”.

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

על הסיטואציה עם דני קרבחאל, שלא נכלל בהרכב בתקופה האחרונה ולו ולארבלואה יחסים מתוחים: “אני רואה אותו כמו את כל חבריו לקבוצה. אני אוהב לדבר איתו ואני מנצל את ההזדמנות לדבר עם כולם. אני אוהב לדעת מה הם מרגישים ומה הם חושבים. הוא משתפר כל הזמן”.

ארבלואה גם התייחס שוב לביקורות, הפעם עם תשובה חדשה: “אני חדש בתפקיד הזה, אבל לא בריאל מדריד. מעט מאוד דברים מפתיעים אותי. אני לא במצב רוח לעשות חשבון נפש. אני אוכל הרבה, לכל מקרה. ואני מלא אנרגיה. זה מזל מדהים להיות כאן, אני אהנה מזה עד היום האחרון”.

מאמן ריאל מדריד נשאל איך לא, גם על התבוסה של ברצלונה לאתלטיקו מדריד. הוא בחר שלא להשיב: “אין לי מה להגיד, תשאלו את האנזי פליק”. לסיום, סיפר על ארוחת הערב הקבוצתיות: "אני אוהב לראות אותם ביחד. זה אחד הדברים שהכי הדגשתי. אני מאוד שמח שיש להם זמן ליהנות. היה לנו אימון נהדר ביום שלישי. אחרי זה, אני שמח שהם אוכלים ארוחת ערב. אני מתגעגע לארוחות האלה עוד מהתקופה שהייתי שחקן. כריסטיאנו היה מגיע הרבה”.