ינאי מלר חתם בקבוצת הנערים של ריגה הלטבית

מקריית ים לאלופת לטביה. ינאי מלר, הקשר ההתקפי הצעיר בן ה-16, שחקן נערים א' של מ.ס קריית ים, מליגת נערים א' צפון (מחוזית) טס ארבע שעות לצפון אירופה, שם נחת בלטביה, על מנת לחתום על חוזה נערים (17U) במועדון הכדורגל Riga Fc. השחקן הרשים, המערכת נהנתה מכישוריו ועל כן החתימה אותו, זאת באמצעות נציגו, עו"ד שי אבני.

בימים אלו מתקיימים על אדמת לטביה משחקי קדם העונה, הרי שבשונה מישראל, המשחקים בליגה מתקיימים על פי שנה קלינדרית, כך שעונת המשחקים בשנת 2026 תחל בסוף החודש (עונה שתסתיים לה בנובמבר). את העונה החולפת, קבוצת 17U של ריגה, סיימה במקום השלישי בטבלת השנתון הנ"ל.

ינאי הצטרף לאימונים בקדם העונה, כשצפוי להיות חלק מהסגל של קבוצת 17U של ריגה בסוף פברואר, עם תחילת העונה והליגה בשנתון שלו. את קריית ים עזב לאחר שלוש עונות רצופות, כשהעונה שיחק בכלל בעמדת המגן. 67 הופעות מאחוריו בקריית ים, לצד 16 שערים. מאוקטובר 2017 ועד מרץ 2023 היה לשחקן במחלקת הנוער של מכבי צור שלום קריית ביאליק.

מתחם האימונים של ריגה (פרטי)

מועדון הכדורגל ריגה, מבירת לטביה, הוקם בשנת 2014 ומאז? שמונה תארים, כולל ארבע אליפויות בליגת העל במדינה, כשהאחרונה הייתה בשנת 2025 החולפת. קבוצת הבוגרים שיחקה כבר בשלבים המוקדמים של ליגת האלופות, הליגה האירופית וכן בקונפרנס ליג, כשבאוגוסט האחרון (2025) חלפה על פני בית"ר ירושלים (3:4 בסיכום שני משחקים).